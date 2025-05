David Cronenberg torna a Matera per la pre-apertura del Matera Fiction il 30 maggio 2025

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La cittadina di Matera si prepara a ospitare un evento di grande richiamo per gli amanti del cinema e delle serie TV. Il regista canadese David Cronenberg, noto per il suo stile unico e le sue opere provocatorie, ritornerà a Matera per la pre-apertura del Matera Fiction, che si svolgerà il 30 maggio 2025. Questa occasione rappresenta un’importante opportunità per i materani e per gli appassionati di cinema di assistere alla proiezione del suo ultimo film, “The Shrouds“.

David Cronenberg e il suo legame con Matera

David Cronenberg ha già avuto un’esperienza positiva a Matera, dove fu ospite del Matera Film Festival nel 2021. La città lucana sembra aver conquistato il cuore del regista, che ha dovuto rinunciare a diversi eventi in passato a causa di problemi di salute. La sua presenza per la pre-apertura del Matera Fiction segna un ritorno significativo, non solo per lui, ma anche per la comunità locale, che avrà l’opportunità di interagire con uno dei più influenti cineasti contemporanei.

Il 30 maggio, Cronenberg sarà presente al cinema Comunale Gierrieri per la proiezione di “The Shrouds“, un film che ha già suscitato grande interesse, essendo stato presentato in concorso al Festival di Cannes 2024. La serata non sarà solo un momento di visione, ma anche un’opportunità per il pubblico di ascoltare direttamente dal regista le sue riflessioni sul film e sulla sua carriera. Questo incontro rappresenta un’importante occasione per approfondire la conoscenza del suo lavoro e della sua visione artistica.

Matera Fiction: un festival in crescita

Il Matera Fiction, giunto alla sua terza edizione, si conferma come un evento di riferimento per il panorama cinematografico italiano e internazionale. La manifestazione si svolgerà dal 4 all’8 giugno 2025 e offrirà una programmazione ricca e variegata, con la partecipazione di nomi di spicco del settore. La pre-apertura del 30 maggio, con Cronenberg come ospite d’onore, fungerà da anteprima per il festival, che promette di essere un’esperienza coinvolgente per tutti gli appassionati.

Quest’anno, il festival presenterà un programma articolato in quattro sezioni principali: “Schermi altrove“, una sezione non competitiva che raccoglie opere recenti di registi affermati; “Retrospettive“, dedicata a film storici; “Visioni Mediterranee“, una sezione competitiva con fiction TV provenienti dai paesi del Mediterraneo; e “Visioni parallele“, che si concentrerà su docuserie inedite in Italia. Ogni sezione è pensata per offrire al pubblico una panoramica completa delle tendenze attuali nel mondo del cinema e della televisione.

Un evento patrocinato da importanti istituzioni

Il Matera Fiction è patrocinato da diverse istituzioni, tra cui la Comunità Europea, la Regione Basilicata, la Provincia di Matera, il Comune di Matera, la Lucana Film Commission e Rai Fiction, in collaborazione con Mediaset. Questo supporto istituzionale sottolinea l’importanza dell’evento nel panorama culturale italiano e la sua capacità di attrarre talenti e opere di qualità.

Oltre alle proiezioni, il festival prevede una serie di panel, incontri e spettacoli che arricchiranno l’esperienza del pubblico. Gli appassionati di cinema avranno l’opportunità di partecipare a dibattiti e discussioni con esperti del settore, approfondendo temi di rilevanza attuale e scoprendo nuove prospettive sul mondo della narrazione visiva.

La presenza di David Cronenberg e la qualità della programmazione rendono il Matera Fiction un appuntamento imperdibile per chi ama il cinema e desidera scoprire le ultime novità nel campo delle serie TV e dei film.

