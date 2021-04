Paramount + ha fissato giovedì 6 maggio la prima di “From Cradle To Stage”, una serie in sei parti del batterista dei Nirvana, e frontman dei Foo Fighters, Dave Grohl e sua madre Virginia Hanlon Grohl. La serie è ispirata al suo libro, acclamato dalla critica, “From Cradle to Stage: Storie delle madri che hanno cullato e cresciuto le rock star”.

“From Cradle To Stage”: le date e gli ospiti della serie

La serie Live Nation Productions è un’esplorazione personale del rapporto speciale tra musicisti di successo e le loro mamme: presenterà artisti famosi insieme alle loro madri, tra cui Brandi Carlile, Miranda Lambert, Geddy Lee, Tom Morello, Dan Reynolds e Pharrell Williams.

Paramount + ha anche pubblicato un promo che andrà in onda oggi durante la 56esima edizione degli Academy of Country Music Awards su CBS e Paramount +.

Il lancio degli episodi include:

6 maggio: Dan Reynolds (degli Imagine Dragons) e Christene Reynolds

(degli e Christene Reynolds 13 maggio: Pharrell e la dottoressa Carolyn Williams

e la dottoressa Carolyn Williams 20 maggio: Miranda e Bev Lambert

e Bev Lambert 27 maggio: Brandi e Teresa Carlile

e Teresa Carlile 3 giugno: Tom Morello (dei Rage Against the Machine ) e Mary Morello

(dei ) e Mary Morello 10 giugno: Geddy Lee (dei Rush) e Mary Weinrib

Dave Grohl e sua madre in viaggio per le madri e per l’amore

Ogni episodio presenta un famoso artista e la loro madre, insieme a Dave e Virginia, mentre intraprendono un appassionato viaggio verso casa ed esplorano l’educazione di ogni artista e gli strumenti che hanno ricevuto da giovani talenti per sopravvivere alla turbolenza del successo.

“Credo che il rapporto tra un musicista e la loro madre sia così importante perché è il fondamento della loro comprensione dell’amore, che è sicuramente la più grande musa di ogni artista”, ha detto Grohl. “Avere l’opportunità di viaggiare per il paese e raccontare le storie di queste donne fantastiche dietro le quinte non solo ha fatto luce sulla musica che hanno ispirato, ma mi ha anche fatto apprezzare l’amore che mi è stato dato da mia madre, la mia migliore amica. Inutile dire che siamo tutti debitori verso le donne che ci hanno dato la vita. Perché senza di loro non ci sarebbe musica.”

“From Cradle to Stage” è prodotto da Live Nation Productions, in associazione con Endeavor Content. La serie è prodotta da Dave Grohl e Virginia Hanlon Grohl, Doug Pray (“I ribelli”), John Ramsay (“Foo Fighters: Sonic Highways”), Michael Rapino, Heather Parry, Ryan Kroft e Damian Vaca.

Federica Contini

19/04/2021