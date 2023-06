Dark, una serie con numerosi colpi di scena: ecco il più eclatante

Dark è una serie televisiva tedesca del 2017 di genere drammatico, thriller e fantascientifico, creata da Baran bo Odar e Jantje Friese. La maggior parte delle scene all’aperto è stata girata all’interno della Fahrtechnik Akademie di Kallinchen, vicino a Berlino. La serie è stata accolta positivamente dalla critica specializzata. Su Rotten Tomatoes ha raggiunto un punteggio di gradimento del 94%.

Dark, la trama

La serie TV è incentrata sulla vita di 4 famiglie: Nielsen, Kahnwald, Doppler e Tiedemann. Nella cittadina tedesca di Winden, scompare misteriosamente Eric un ragazzo di soli 15 anni e questa sparizione provoca preoccupazione nei residenti. Allo scopo di recuperare la droga del loro amico scomparso, un gruppo di ragazzi composto da Jonas Kahnwald, Magnus Martha e Mikkel Nielsen, Bartosz Tiedemann e Franziska Doppler si incammina nel bosco nei pressi delle caverne di Winden e della centrale nucleare della città. Qui sentono uno strano suono provenire da una grotta che mette in fuga i ragazzi all’improvviso. Solo dopo si accorgono che il piccolo Mikkel Nielsen di 11 anni è sparito.

Il colpo di scena più assurdo della serie

Mikkel, il piccolo fratello di Martha, la ragazza amata da Jonas, è il padre dello stesso Jonas. Una rivelazione incredibile che ha lasciato di stucco milioni di spettatori. Questo passaggio è il momento topico di tutta Dark, quello in cui la serie si rivela per quella che realmente è, quello in cui tutto esplode. La scoperta di Jonas è la miccia che infiamma l’universo della serie tv tedesca. Da lì in poi nulla sarà come prima, la causa e l’effetto si mescolano e diventano indistinguibili. Il passato, il presente e il futuro si fondono in una cosa sola. Insomma, la storia di Mikkel/Michael è la forza motrice che sposta il tempo nel mondo di Jonas. É il colpo di scena che sposta totalmente gli equilibri nella produzione tedesca, quello che segna l’inizio e allo stesso tempo la fine di tutto il mondo di Dark. Qui di seguito la famosa scena della serie TV.