Danny DeVito e Arnold Schwarzenegger: Un incontro divertente sul set di Actors on Actors

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

In un recente episodio di Actors on Actors, un’iniziativa di Variety, Danny DeVito e Arnold Schwarzenegger hanno avuto l’opportunità di ritrovarsi e condividere momenti di grande ilarità. I due attori, noti per la loro amicizia e le collaborazioni cinematografiche, hanno colto l’occasione per scherzare su Colin Farrell, creando un’atmosfera leggera e divertente. Questo incontro non solo ha messo in evidenza la loro chimica, ma ha anche alimentato le speculazioni su un possibile ritorno sul grande schermo.

Un abbraccio tra amici

Arnold Schwarzenegger, mentre conversava con suo figlio Patrick, ha accolto con entusiasmo Danny DeVito, che si era unito a loro per complimentarsi con il giovane attore per le sue recenti performance. L’incontro ha subito preso una piega comica quando i due attori hanno iniziato a discutere del motivo della loro presenza sul set. DeVito ha rivelato che doveva avere una conversazione con Colin Farrell, ma ha notato con ironia che l’attore non indossava nemmeno una giacca, bensì un semplice maglione.

La battuta di DeVito ha suscitato una risata tra i presenti, evidenziando il loro spirito giocoso. “Indossa un maglione, non ha nemmeno una giacca, sono così arrabbiato nei suoi confronti”, ha commentato DeVito, mostrando il suo caratteristico senso dell’umorismo. Schwarzenegger, non volendo perdere l’occasione di scherzare, ha risposto che questo avrebbe reso DeVito più elegante sullo schermo, suggerendo che Farrell potesse essere parte di una “categoria più unica” per il suo abbigliamento.

Un piano esilarante

La conversazione tra i due attori ha preso una piega ancora più divertente quando Schwarzenegger ha esclamato: “Devi dirglielo. Andiamo subito a disturbarlo!”. Questo scambio di battute ha reso il video condiviso da Variety un momento memorabile, con Schwarzenegger che chiedeva alla troupe: “Dov’è Colin?”. La leggerezza e l’amicizia tra i due attori sono state palpabili, mostrando come il loro legame sia rimasto forte nel corso degli anni.

La prospettiva di un ritorno sul grande schermo

Danny DeVito e Arnold Schwarzenegger non sono solo amici, ma hanno anche una lunga storia di collaborazioni cinematografiche, tra cui il celebre film “I Gemelli“. Negli ultimi tempi, si è parlato di un possibile ritorno sul set per un nuovo progetto. DeVito, in un’intervista del 2024, aveva confermato l’intenzione di lavorare nuovamente insieme, esprimendo entusiasmo per l’idea di tornare a recitare fianco a fianco. “Non vediamo l’ora di tornare sullo schermo, quindi incrociamo le dita. L’anno prossimo saremo in produzione con qualcosa. Ci divertiamo sempre insieme, è una brava persona”, aveva dichiarato DeVito.

Queste parole hanno alimentato le speranze dei fan, che attendono con ansia di vedere nuovamente i due attori insieme in un nuovo progetto cinematografico. La loro amicizia e il loro talento hanno sempre catturato l’attenzione del pubblico, e un ritorno sul grande schermo sarebbe sicuramente un evento da non perdere.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!