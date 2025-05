Daniel Moder celebra Julia Roberts e la loro famiglia per la Festa della Mamma

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

In occasione della Festa della Mamma, Daniel Moder, marito dell’attrice Julia Roberts, ha condiviso un raro scatto che ritrae la star con i loro tre figli: Henry, di 17 anni, e i gemelli Hazel e Phinnaeus, di 20. Questo gesto affettuoso ha catturato l’attenzione dei fan, mostrando il lato più intimo della vita familiare di una delle attrici più celebri di Hollywood. Moder ha accompagnato la foto con una dolce dedica, affermando: «Le mamme fanno le cose più belle. Adoro questi ragazzi». La coppia, sposata dal luglio 2002, ha costruito una famiglia che sembra essere al centro delle loro vite.

La famiglia di Julia Roberts: un legame profondo

Julia Roberts e Daniel Moder hanno dato il benvenuto ai loro figli maggiori, Hazel Patricia e Phinnaeus “Finn” Walter, il 28 novembre 2004. Tre anni dopo, il 18 giugno 2007, è nato il loro terzo figlio, Henry Daniel. Nonostante il successo straordinario di Julia nel mondo del cinema, che le è valso un Oscar e numerosi premi, la priorità dell’attrice è sempre stata la sua famiglia. In un’intervista al programma Sunday Morning della CBS, ha dichiarato: «Essere un’attrice è il mio sogno che si avvera, ma non è il mio unico sogno. La vita che ho costruito con mio marito e la famiglia che abbiamo creato con i nostri figli è la cosa migliore. Tornare a casa, la sera, felice da loro».

Queste parole evidenziano l’importanza che Julia attribuisce alla sua vita familiare, mettendo in risalto come la maternità rappresenti per lei un’esperienza fondamentale. In un’altra occasione, ospite di Entertainment Tonight, ha affermato: «Fare la mamma è il ruolo più bello della mia vita. Mi piace tutto dell’essere madre». Queste dichiarazioni non solo rivelano il suo amore per i figli, ma anche la dedizione che mette nel suo ruolo di madre.

L’incontro tra Julia Roberts e Daniel Moder

La storia d’amore tra Julia Roberts e Daniel Moder è iniziata sul set del film “The Mexican” nel 2000. All’epoca, Daniel era un cameraman poco conosciuto e già sposato con la truccatrice argentina Vera Steimberg, mentre Julia era in una relazione con l’attore Benjamin Bratt. Nonostante le loro situazioni sentimentali, tra i due scoccò subito una scintilla, portandoli a chiudere le rispettive relazioni. Questo colpo di fulmine suscitò anche qualche maldicenza, con alcuni che insinuavano che l’interesse di Moder fosse motivato da secondi fini, data la sua carriera ancora in fase di sviluppo.

Tuttavia, il tempo ha dimostrato che il loro amore era autentico. In un’intervista con Oprah Winfrey, Julia ha sottolineato l’importanza delle persone piuttosto che dei lavori, affermando: «Non si sposano i lavori, si sposano le persone. Può sembrare un cliché, ma credo di essere fondamentalmente la stessa persona semplice che sono sempre stata». Queste parole riflettono la sua volontà di rimanere ancorata alla realtà, nonostante il clamore del mondo dello spettacolo.

Una vita lontana dai riflettori

Dopo il matrimonio, avvenuto il 4 luglio 2002, Julia e Daniel hanno scelto di condurre una vita il più possibile normale e riservata. Hanno optato per una vita lontana dalla mondanità di Hollywood, preferendo stabilirsi in campagna e concedendosi solo occasionali visite a New York. Questa scelta di vita ha permesso loro di crescere i figli in un ambiente più tranquillo e protetto, lontano dagli occhi indiscreti dei paparazzi.

Nel corso degli anni, la coppia ha mantenuto un profilo basso, limitando le apparizioni pubbliche e le dichiarazioni d’affetto reciproche. Tuttavia, per la Festa della Mamma, Daniel Moder ha fatto un’eccezione, condividendo su Instagram il suo amore per Julia e per la loro famiglia. Questo gesto ha dimostrato che, nonostante la loro riservatezza, il legame tra di loro è forte e profondo, testimoniando l’importanza della famiglia nella vita di entrambi.

