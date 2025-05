Dalila Di Lazzaro: la diva del cinema e della moda racconta i suoi amori in un’intervista esclusiva

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Dalila Di Lazzaro, figura iconica del cinema e della moda degli anni Settanta e Ottanta, si prepara a condividere la sua storia in un’intervista emozionante nel programma “Storie di Donne al Bivio“, condotto da Monica Setta. L’appuntamento è fissato per il 28 giugno su Rai 2, dove l’ex modella e attrice ripercorrerà le relazioni che hanno segnato la sua vita, da Gianni Agnelli a Carlo Ponti, fino ad Alain Delon e Yannick Noah. Questo racconto offre uno spaccato inedito della sua esistenza, rivelando dettagli intimi e affascinanti.

La relazione con Gianni Agnelli: un incontro memorabile

Uno dei momenti più intriganti della vita di Dalila Di Lazzaro è senza dubbio la sua relazione con Gianni Agnelli, l’illustre industriale italiano. L’attrice racconta di come lo abbia incontrato grazie ad Alfredo Bini, il primo marito di Rosanna Schiaffino. «Mi viene ad aprire completamente nudo con un accappatoio in mano», ricorda con un sorriso, descrivendo un incontro che è diventato subito memorabile. Questo aneddoto mette in luce non solo la personalità di Agnelli, ma anche l’atmosfera di un’epoca in cui il glamour e la spontaneità si intrecciavano.

Dalila prosegue narrando un episodio che evidenzia la complicità tra i due: «Mi viene poi a trovare nella piccola casa dove abitavo nei primi tempi romani. La prima volta inciampa in un gradino. Sembrava avesse battuto la testa. Invece riprende subito fiato, mi abbraccia di spalle e mi dice: ho tanta voglia di baciarti che non sento nessun dolore». Questo racconto non solo rivela la loro intesa, ma anche il fascino che Agnelli esercitava su di lei.

Il legame con Carlo Ponti: un affetto duraturo

Un altro capitolo significativo della vita di Dalila è il suo rapporto con Carlo Ponti, noto produttore cinematografico e marito di Sophia Loren. La Di Lazzaro descrive Ponti come una figura paterna, un mentore e un amico. «Era mio padre, il mio mentore, l’amico. Mi disse un giorno: “Vorrei provare a spiegare a mia moglie Sofia Loren che il nostro è un amore senza sesso, ma Sofia non ci crederebbe mai gelosa com’è”». Questa frase mette in evidenza la natura platonica del loro legame, caratterizzato da un affetto sincero e da una profonda stima reciproca, che ha resistito nel tempo.

Alain Delon: un amore che avrebbe potuto essere

Tra le storie d’amore che hanno segnato la vita di Dalila, quella con Alain Delon spicca per intensità. L’attrice ricorda come l’affascinante attore francese l’abbia corteggiata con passione. «Me lo trovavo dovunque e poi scoppiò la passione. Eravamo così presi che sarebbe potuto diventare un grande amore. Mi fermai perché avevo troppo rispetto per la sua donna, Mireille Darc. Non si meritava quella sofferenza», racconta. Questo episodio rivela non solo la forza del loro legame, ma anche la sensibilità di Dalila nel riconoscere i confini delle relazioni.

Flirt e incontri sul set: Michele Placido e Giancarlo Giannini

Nel mondo del cinema, Dalila ha vissuto anche flirt e incontri significativi. Tra questi, spicca il bacio con Michele Placido, descritto come «il bacio cinematografico più intenso della mia carriera». Tuttavia, la finzione si è trasformata in realtà, portando a una breve relazione. Inoltre, l’attrice riserva un posto speciale nella sua memoria per Giancarlo Giannini, considerato uno dei suoi affetti più cari. Questi incontri sul set hanno arricchito la sua vita, creando legami che vanno oltre la semplice professione.

Yannick Noah: il più sexy di tutti

Infine, Dalila Di Lazzaro non può fare a meno di menzionare Yannick Noah, il tennista che considera l’uomo più sexy che abbia mai conosciuto. Con un «corpo marmoreo» e un fascino che non svanisce, Noah ha lasciato un’impronta indelebile nella vita di Dalila. La sua ammirazione per lui è evidente, e questo legame rappresenta un altro tassello della sua storia personale, ricca di passione e incontri indimenticabili.

L’intervista a Dalila Di Lazzaro si preannuncia come un viaggio affascinante attraverso la vita di una donna che ha vissuto intensamente, tra amori, successi e sfide, rivelando un lato inedito della sua personalità e della sua storia.

