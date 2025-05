Dakota Johnson rivela il consiglio inaspettato di Pedro Pascal sulla sua carriera

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Dakota Johnson, nota per il suo ruolo nella saga di “Cinquanta sfumature di grigio“, ha recentemente condiviso un aneddoto interessante riguardante il suo collega Pedro Pascal. Durante un’intervista, l’attrice ha raccontato di un insolito consiglio che Pascal le ha dato, suggerendole di aprire un account su OnlyFans, la piattaforma di contenuti esclusivi. Questo scambio ha suscitato curiosità e interesse, non solo per il consiglio stesso, ma anche per le implicazioni che potrebbe avere sulla carriera di Johnson.

Il consiglio di Pedro Pascal

Nel corso di un’intervista con Elle UK, Dakota Johnson ha rivelato che Pedro Pascal, con cui ha lavorato nel film “Materialists“, le ha proposto di considerare la creazione di un profilo su OnlyFans. “Pedro Pascal mi ha detto che avrei dovuto avere un OnlyFans e che avrei potuto muovere il dito del piede e fare soldi”, ha dichiarato Johnson, lasciando intendere che il consiglio fosse sia serio che scherzoso. La domanda che ha posto all’intervistatore, “Dovrei farlo?“, ha ulteriormente alimentato la curiosità su quanto fosse seria l’idea.

Nonostante la proposta di Pascal, Johnson ha ammesso di non avere una conoscenza approfondita della piattaforma. “Non ne so nulla“, ha confessato, mostrando una certa sorpresa nel rispondere a una domanda di un fan riguardo a OnlyFans. La sua reazione ha messo in evidenza quanto la piattaforma possa sembrare estranea a chi non è abituato a contenuti di questo tipo, portando a riflessioni su come le celebrità interagiscano con le nuove forme di media.

La curiosità di Dakota Johnson su OnlyFans

Sebbene Dakota Johnson non sembri intenzionata a lanciarsi in una carriera su OnlyFans, ha dimostrato curiosità nei confronti della piattaforma. “Sento che guarderei le modelle di *OnlyFans su Instagram se sapessi come farlo*”, ha detto, esprimendo un certo interesse per il mondo che circonda questa forma di intrattenimento. La sua affermazione ha rivelato una volontà di esplorare nuove tendenze, anche se con cautela.

La popolarità di OnlyFans è cresciuta notevolmente negli ultimi anni, attirando l’attenzione di diverse celebrità che hanno scelto di utilizzare la piattaforma per condividere contenuti esclusivi con i propri fan. Tra queste, nomi noti come Denise Richards, Cardi B, Kate Nash e Lily Allen hanno già fatto il loro ingresso su OnlyFans, contribuendo a normalizzare l’uso di questa piattaforma tra le star.

Il film “Materialists” e il suo significato

“Materialists“, il film in cui Dakota Johnson e Pedro Pascal recitano insieme, è diretto da Celine Song, già apprezzata per il suo lavoro in “Past Lives“. La pellicola si svolge nel contesto degli organizzatori di matrimoni e segue la storia di una giovane donna, interpretata da Johnson, che riesce a trovare l’anima gemella per i suoi clienti, mentre affronta le proprie difficoltà in amore. La trama si complica quando la protagonista deve scegliere tra due partner: uno misterioso, interpretato da Pascal, e un altro che proviene dal suo passato, interpretato da Chris Evans.

Celine Song ha dimostrato di avere una particolare sensibilità nel raccontare storie di relazioni complesse, come evidenziato nel suo film precedente. “Materialists” promette di esplorare ulteriormente le dinamiche delle relazioni amorose e il loro impatto sulle vite dei protagonisti. Johnson ha recentemente condiviso la sua esperienza lavorativa con Song, descrivendola come un momento straordinario, esprimendo affetto e ammirazione per la regista.

La pellicola è attesa nelle sale americane il 13 giugno 2025, e le aspettative sono alte, considerando il talento coinvolto e la profondità tematica che caratterizza il lavoro di Song.

