Dakota Johnson: La sfida di crescere a Hollywood tra aspettative e realtà

Crescere in un ambiente di celebrità come Hollywood può sembrare un sogno, ma per i figli di attori e attrici famosi, la strada verso il successo è spesso irta di ostacoli. Dakota Johnson, figlia di Melanie Griffith e Don Johnson, ha recentemente condiviso la sua esperienza personale, rivelando le difficoltà affrontate nel perseguire la carriera di attrice, nonostante il prestigio dei suoi genitori. La sua storia mette in luce le sfide che molti giovani affrontano nel tentativo di affermarsi in un settore competitivo.

La decisione di diventare attrice

Dakota Johnson ha raccontato di come, dopo il diploma, abbia deciso di intraprendere la carriera di attrice, ma non senza conseguenze. Durante un’intervista con Pedro Pascal per Elle UK, ha rivelato che i suoi genitori non hanno accolto la sua scelta con entusiasmo. “Mi sono diplomata e ho fatto domanda solo alla Juilliard, ma non sono stata ammessa”, ha spiegato. Il processo di selezione per la prestigiosa scuola di recitazione è stato per lei un’esperienza difficile e stressante. “Quando vieni ammessa a un’audizione, è come essere in Chorus Line. Dovresti essere riconvocata per una seconda audizione, ma a me non è accaduto”, ha aggiunto.

Nonostante il rifiuto, Dakota non si è lasciata scoraggiare. Ha affermato che non desiderava particolarmente frequentare l’università, sentendo che sarebbe stata una limitazione per la sua crescita personale e professionale. Tuttavia, il suo percorso non è stato privo di difficoltà. Infatti, il padre Don Johnson aveva imposto una regola chiara: avrebbe sostenuto economicamente la figlia solo se avesse continuato gli studi. “Non sono stata ammessa e mio padre mi ha tagliato i fondi perché non ero andata al college”, ha ricordato Dakota, sottolineando come questa decisione l’abbia costretta a cercare lavoro nel settore.

La lotta per affermarsi nel mondo del cinema

Dopo aver ricevuto il rifiuto dalla Juilliard, Dakota Johnson ha iniziato a fare provini, affrontando le incertezze e le difficoltà economiche che spesso accompagnano i giovani artisti. A 19 anni, ha ottenuto un piccolo ruolo nel film “The Social Network“, diretto da David Fincher, che ha segnato l’inizio della sua carriera cinematografica. Tuttavia, il cammino verso il successo è stato lungo e faticoso. “Per un paio d’anni è stato difficile guadagnare. A volte andavo al mercato e non avevo soldi sul conto in banca o non riuscivo a pagare l’affitto”, ha confessato Dakota.

In questo periodo, ha dovuto chiedere aiuto ai genitori, nonostante la loro decisione di non sostenerla economicamente. “Sono grata di aver avuto un padre e una madre che mi hanno aiutato davvero. Ma non è stato divertente. Il sistema delle audizioni è tremendo”, ha aggiunto, evidenziando le sfide che ha dovuto affrontare per affermarsi nel mondo del cinema.

Il ruolo che ha cambiato tutto

Il vero punto di svolta nella carriera di Dakota Johnson è arrivato nel 2025 con il film “Cinquanta sfumature di grigio“. Questo ruolo le ha permesso di guadagnare visibilità e di affermarsi come attrice di successo. Tuttavia, il percorso per arrivare a quel traguardo è stato costellato di prove e sacrifici. “Tre settimane dopo aver deciso di non andare all’università, aveva già ottenuto un ruolo in ‘The Social Network‘ di David Fincher, e il resto è, diciamo, storia del cinema”, ha commentato Don Johnson, riflettendo sulla determinazione della figlia.

La sua esperienza dimostra che, anche per chi cresce in un ambiente privilegiato, il cammino verso il successo richiede impegno e resilienza. Dakota Johnson è un esempio di come la passione e la determinazione possano superare le avversità, trasformando le sfide in opportunità.

