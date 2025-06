Dakota Johnson e Chris Martin: la rottura definitiva dopo otto anni di relazione

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La notizia della separazione tra Dakota Johnson e Chris Martin ha fatto il giro del mondo, suscitando grande interesse tra i fan e i media. Dopo otto anni di alti e bassi, la coppia ha deciso di mettere fine alla loro relazione, secondo quanto riportato da diverse fonti vicine agli ex partner. La notizia ha colto di sorpresa molti, dato che i due hanno sempre mantenuto un profilo basso riguardo alla loro vita privata.

La fine di un amore lungo otto anni

Dakota Johnson, nota per il suo ruolo nella saga di “Cinquanta sfumature di grigio”, e Chris Martin, frontman della band Coldplay, hanno condiviso una relazione che ha affrontato numerosi ostacoli nel corso degli anni. Secondo quanto riportato da People, la rottura sarebbe definitiva e sarebbe stata presa di comune accordo. Tuttavia, le fonti rivelano che la crisi tra i due era in atto da oltre dieci mesi, nonostante le dichiarazioni rassicuranti rilasciate da un portavoce dell’attrice.

Le indiscrezioni suggeriscono che Dakota avesse un forte desiderio di far funzionare la relazione, non solo per il suo amore verso Chris, ma anche per i suoi due figli, che ha imparato ad amare nel corso della loro storia. La separazione, quindi, risulta essere particolarmente dolorosa per lei. La fonte ha sottolineato che la decisione di chiudere la relazione è stata presa in modo amichevole, ma che per Dakota è stata una scelta difficile da affrontare.

Le cause della rottura

Secondo quanto riportato da The Sun, la relazione tra Dakota e Chris si trovava in una fase di stallo, senza prospettive di crescita. I due non sembravano avere piani di costruire una famiglia insieme, e le loro carriere li hanno portati in direzioni diverse. Chris Martin, infatti, è stato impegnato in tour per tre anni, il che ha contribuito a creare una distanza tra i due.

La fonte ha rivelato che l’artista ha “tolto il piede dall’acceleratore”, portando la relazione a una fase di stasi. Questo comportamento è stato descritto come una delle gocce che ha fatto traboccare il vaso, portando alla decisione finale di separarsi. La mancanza di un futuro condiviso e le differenze nelle loro vite professionali hanno reso difficile per la coppia continuare a costruire un legame solido.

Un amore lontano dai riflettori

Dakota Johnson e Chris Martin hanno sempre cercato di mantenere la loro relazione lontana dai riflettori, evitando il clamore mediatico che spesso circonda le coppie famose. Si sono conosciuti nel 2017 grazie a amici comuni e hanno ufficializzato la loro storia un anno dopo. Nonostante le crisi che hanno affrontato, i due sono riusciti a superarle e a tornare insieme, come confermato da Dakota in diverse occasioni.

Nel 2024, sembrava che la coppia fosse pronta a compiere un passo importante verso il matrimonio, quando Dakota ha indossato un anello di fidanzamento in occasione del suo 34esimo compleanno. Tuttavia, l’anello è sparito, alimentando voci su una possibile crisi. Oggi, con la notizia della rottura, sembra che la loro storia d’amore sia giunta al termine, lasciando i fan a riflettere su quanto possa essere complessa la vita di coppia, anche per le celebrità.

