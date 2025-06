Dakota Johnson annuncia un tatuaggio in memoria del suo amato cane Zeppelin

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Dakota Johnson, nota per i suoi ruoli in film di grande successo come “Cinquanta sfumature di grigio” e “Madame Web“, ha recentemente condiviso un toccante progetto personale. Durante un’intervista con i colleghi Chris Evans e Pedro Pascal per il film “Material Love“, l’attrice ha rivelato la sua intenzione di rendere omaggio al suo cane Zeppelin, scomparso lo scorso dicembre. Questo gesto rappresenta non solo un tributo all’animale che ha condiviso la sua vita, ma anche un riflesso della profonda connessione emotiva che Johnson ha con il suo compagno a quattro zampe.

Il ricordo di Zeppelin e il desiderio di un tatuaggio

In un’intervista rilasciata a MTV, Dakota Johnson ha parlato apertamente della sua perdita, descrivendo Zeppelin come “l’amore della sua vita”. La decisione di farsi un tatuaggio in suo onore è emersa come un modo per mantenere viva la memoria del suo fedele amico. Sebbene l’attrice non abbia ancora trovato il momento giusto per realizzare questo desiderio, ha espresso chiaramente la sua intenzione di farlo. Non si tratta di un semplice tributo, ma di un gesto carico di significato, che riflette l’impatto profondo che Zeppelin ha avuto nella sua vita.

Dakota ha specificato che non intende tatuarsi le impronte del suo cane, ma sta considerando l’idea di una piccola “Z” come simbolo del suo affetto. Questo progetto rappresenta un modo personale e intimo per affrontare il dolore della perdita, trasformandolo in un ricordo tangibile che potrà portare con sé per sempre.

La passione di Dakota Johnson per i tatuaggi

Dakota Johnson non è nuova al mondo dei tatuaggi. Negli anni, ha arricchito la sua pelle con una dozzina di opere d’arte, ognuna con un significato speciale. La sua passione per i tatuaggi è iniziata prima della sua carriera a Hollywood e ha continuato a crescere nel tempo. Tra i suoi tatuaggi più visibili, spicca un disegno di tre uccelli in volo sulla parte alta della schiena, un omaggio alla sua nonna, che ha avuto un ruolo importante nella sua vita.

Sull’avambraccio destro, l’attrice ha una scritta in persiano che tradotta significa “L’amore genera amore”. Questo tatuaggio, insieme agli altri, racconta una storia personale che va oltre l’estetica, riflettendo i valori e le esperienze che hanno plasmato la sua identità.

Curiosità sui tatuaggi di Dakota Johnson

Nel corso degli anni, si è parlato anche di un presunto tatuaggio sul fondoschiena di Dakota Johnson, il quale avrebbe costretto la produzione di “Cinquanta sfumature di grigio” a ricorrere a una controfigura per alcune scene. Questo aneddoto ha alimentato la curiosità dei fan e dei media, rendendo l’attrice ancora più affascinante agli occhi del pubblico.

Recentemente, Dakota ha recitato nel film “Material Love“, diretto da Celine Song, accanto a star del calibro di Chris Evans e Pedro Pascal. La sua carriera continua a evolversi, ma il legame con Zeppelin rimane una parte fondamentale della sua vita, come dimostra la sua intenzione di commemorarlo attraverso un nuovo tatuaggio.

