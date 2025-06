Dakota Johnson al Tonight Show: imbarazzo e risate per l’abito corto

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Dakota Johnson ha recentemente fatto il suo ingresso nel mondo della televisione statunitense partecipando al Tonight Show con Jimmy Fallon. Durante l’ospitata, l’attrice ha indossato un abito nero molto corto che ha suscitato non poche difficoltà, creando momenti di imbarazzo e divertimento. La situazione ha catturato l’attenzione del pubblico, rivelando il lato umano e spontaneo della star.

L’entrata in scena di Dakota Johnson

L’attrice ha esordito con una battuta che ha subito rotto il ghiaccio: “Oh mio Dio, è l’abito sbagliato”. Questa affermazione ha innescato una serie di commenti ironici da parte di Jimmy Fallon, che ha cercato di sdrammatizzare la situazione, affermando che l’abito fosse perfetto, ma che Dakota dovesse stare attenta a non muoversi troppo. La leggerezza del momento ha reso l’intervista più vivace, ma ha anche messo in evidenza le difficoltà che l’attrice stava affrontando con il suo outfit.

Momenti di imbarazzo e richieste di aiuto

Durante la puntata, Dakota Johnson ha mostrato segni di disagio, chiedendo a Fallon di avvisarla nel caso in cui ci fossero stati problemi legati al suo abito. L’attrice ha trascorso gran parte del tempo a sistemarsi il vestito, cercando di trovare una posizione comoda. A un certo punto, ha persino chiesto in modo scherzoso se qualcuno avesse una coperta da prestarle, evidenziando il suo stato di incertezza. Questi momenti hanno reso l’intervista più autentica, mostrando il lato vulnerabile di una celebrità.

L’intervento di Jimmy Fallon

Per alleviare la situazione, Jimmy Fallon ha deciso di intervenire con un gesto gentile: ha regalato a Dakota Johnson un maglione che gli era stato donato anni prima da Don Johnson, il padre dell’attrice. Questo gesto ha permesso a Dakota di sentirsi più a suo agio, e l’attrice ha commentato con una battuta: “Come in Quattro amiche e un paio di jeans“. Indossare il maglione ha contribuito a farla sentire più rilassata, trasformando un momento potenzialmente imbarazzante in un’occasione di divertimento.

I precedenti di Dakota Johnson con gli abiti

Quella del Tonight Show non è stata la prima volta che Dakota Johnson ha dovuto affrontare situazioni imbarazzanti legate ai suoi abiti. Lo scorso giugno, durante un’intervista al Jimmy Kimmel Live, l’attrice ha dovuto tenere su il suo vestito per tutta la durata della puntata, dopo che una spallina si era rotta all’inizio della conversazione. Questo episodio ha dimostrato la sua capacità di gestire con disinvoltura momenti di imbarazzo, rendendola una figura simpatica e autentica nel panorama dello spettacolo.

Il nuovo film di Dakota Johnson

A settembre, il pubblico italiano avrà l’opportunità di vedere Dakota Johnson nel suo ultimo film, Materialists, in cui recita al fianco di Chris Evans e Pedro Pascal. Questo nuovo progetto cinematografico promette di mettere in mostra il talento dell’attrice, che continua a conquistare il pubblico con le sue performance. La sua partecipazione al Tonight Show ha aggiunto un ulteriore strato alla sua immagine pubblica, rendendola non solo una star, ma anche una persona con cui il pubblico può identificarsi.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!