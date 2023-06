Da Bridgerton a Fellow Travelers: Bailey in una epopea gay

Jonathan Bailey, noto per il suo ruolo in “Bridgerton”, ha rivelato dettagli sulla sua nuova epopea gay, “Fellow Travelers”. La miniserie in arrivo su Showtime vede Bailey nei panni di Tim Laughlin, che costruisce una relazione che dura decenni con Hawkins Fuller (Matt Bomer), sullo sfondo del maccartismo, della guerra del Vietnam e della crisi dell’AIDS.

Bridgerton incontra Fellow Travelers: Intensa Storia d’Amore

In un’intervista con Vanity Fair, Bailey e Bomer hanno anticipato il progetto, basato sul romanzo di Thomas Mallon e creato da Ron Nyswaner (My Policeman, Homeland). “La sfumatura di una complicata e volatile relazione queer è l’equilibrio di potere”, ha detto Bailey, che interpreta Anthony in Bridgerton. “Questo è ciò che è straordinario in Tim e Hawk. Ogni singola scena di sesso è un’attenta esaminazione del potere.”

Una epopea di 35 Anni

Bailey ha parlato più in dettaglio delle scene d’amore intime della coppia e della loro relazione, che si svolge nel corso di 35 anni, prima di descrivere il ruolo come “gioioso”. “Sarà interessante vedere come le persone reagiranno. Per me, essere queer significa, come due uomini, come negoziare la tua donazione del tuo corpo all’altra persona”, ha detto.

Bridgerton e Fellow Travelers: Nuovi Orizzonti per Jonathan Bailey

Bailey ha girato la serie nello stesso periodo della terza stagione di Bridgerton di Netflix, basata su “Romancing Mister Bridgerton“. Con le prospettive mutevoli nel dramma d’epoca, il cast può essere intercambiabile, e Phoebe Dynevor ha confermato che non apparirà come Daphne Basset nei prossimi episodi: “Purtroppo non nella stagione 3. Potenzialmente in futuro”, ha detto. “Ma la stagione 3, sono solo eccitata di guardarla come spettatrice.”

Conclusioni su Fellow Travelers

Jonathan Bailey, conosciuto per il suo ruolo in “Bridgerton”, sta per intraprendere un nuovo viaggio con “Fellow Travelers”, un’epopea gay che promette di esplorare temi profondi e complessi.

Questo progetto rappresenta un’opportunità per Bailey di mostrare la sua versatilità come attore e di portare alla luce storie queer importanti e necessarie. Non vediamo l’ora di vedere come questa nuova serie si svilupperà e come il pubblico reagirà a questa intensa storia d’amore. Nel frattempo, continuiamo a seguire le avventure di Bailey in “Bridgerton”, in attesa di ulteriori sviluppi.