10 curiosità su Scream da conoscere prima di guardare il nuovo capitolo

A distanza di ben 27 anni dall’uscita del primo capitolo, sceneggiato da Kevin Williamson e diretto da Wes craven, Scream torna al cinema con il sue sesto capitolo. Prima di correre al cinema per guardare il nuovissimo horror, diretto da Tyler Gillet e Matt Bettinelli-Olpin, ecco alcune interessanti curiosità che dovete assolutamente conoscere.

Scream, in particolare il primo capitolo, è un film che ha completamente stravolto e rivoluzionato il genere Slasher. Con l’intento di parodiare il sottogenere horror, è nato un capolavoro dell’horror amato da milioni di persone.

L’intento era quello di riprendere stilemi classici, che venivano ripetuti di continuo in questa categoria di film, e provare quasi a ridicolizzarli. Vengono ripresi così film come Nightmare, scritto e diretto dallo stesso Wes Craven, o Halloween. Possiamo infatti trovare moltissime citazioni rivolte a questi film, già all’epoca cult.

1) La maschera del Killer di Scream

Tutti, anche chi non conosce minimamente la saga, ha visto almeno una volta la maschera del Killer di scream. Dovete però sapere che, nonostante il film abbia portato questo oggetto al massimo della popolarità, questa era già in commercio in alcuni negozio americani di costumi.

Infatti si trattava di una comunissima maschera per travestimenti di halloween. Un giorno Wes Craven, girando trai negozi della California trovò la maschera e decise di appropriarsene e di inserirla all’interno del film.

Uno dei produttori esecutivi del film, Bob Weinstein, minacciò Craven di interrompere la produzione del film, a meno che non avesse dato un volto molto più spaventoso al killer protagonista. Craven per convincerlo decise di girare comunque la prima scena e di mostrargliela. Così, il produttore, soddisfatto del lavoro diede l’ok, e le riprese poterono continuare.

2) Il titolo del film non sarebbe dovuto essere Scream

E bene si, inizialmente il titolo concordato per il film non sarebbe dovuto essere Scream. Si pensò infatti di intitolare la pellicola Scary Movie, un nome che sarà familiare a molti di voi. In un secondo momento infatti il titolo fu scartato, optando per Scream. Il titolo Scary Movie però fu riutilizzato in seguito per intitolare la parodia horror-demenziale, uscita nel 2000.

3) Le comparse di Wes Craven

Sapevate che in alcune scene del film si nasconde il regista in persona? Nella scena iniziale ad esempio, vediamo Casey Becker, interpretata da Drew Berrymore, colpire Ghostface con il telefono. Sotto il costume però non si nasconde un attore, bensì Wes Craven in persona.

In un’altra scena il regista compare nei panni di un bidello, intento a lavare il pavimento della scuola. Impossibile non notare che indossi vestiti che fanno un palese riferimento a Freddy Kruger, il mostro protagonista di un suo stesso film, A Nightmare on Elm Street.

4) Ispirato da una storia vera

In pochi sanno che la pellicola è stata ispirata da una storia realmente accaduta. Stiamo facendo riferimento a Denny Rolling, che nel 1990 lasciò dietro di se una scia di sangue, compiendo una serie di omicidi. Uccise infatti, a sangue freddo, una serie di studenti della florida, guadagnandosi il nome di squartatore di Gainesville.

5) il ruolo di Drew Berrymore

L’attrice, al tempo già molto popolare per aver interpretato il ruolo della bambina in E.T, fu inizialmente scritturata come protagonista del film. Decise però di rifiutare il ruolo, preferendo quello di Casey Becker, la ragazza che compare nella scena iniziale.

Questa decisone fu in effetti un colpo di genio. Interpretando la ragazza che muore nelle prime scene infatti, pensava che sarebbe rimasta più impressa nella mente del pubblico. Effettivamente è quello che successe, entrando a far parte di una delle scene più famose dei film horror.

6) Decine di citazioni

All’interno della saga scream, troviamo decine e decine di riferimenti a film popolari. Sicuramente motli di questi appartengono al panorama del cinema horror, ma Craven non si limita solo a questo. Trai tanti riferimenti troviamo: Venerdì 13, Halloween, Nightmare, L’Esorcista, Hellriser, The evil dead, Una poltrona per due, Psycho, Candyman, Happy Days.

7) Il Cameo della Giornalista

All’interno del film troviamo una giornalista che urla la frase ”Le persone hanno il diritto di sapere”, interpretata da un’attrice con un volto noto. Non vi viene in mente niente? Si tratta di Linda Blair, che anni prima interpretò il ruolo di Regan, la bambina dell’esorcista.

8) I primi incassi

Il primo capitolo della saga, distribuito dalla dimension, solo nella prima settimana dall’uscita nelle sale, incassò ben 6 milioni di dollari. Infine, in tutto il mondo, riuscì ad incassare fino a 173 milioni di dollari. Per questo motivo rimane il capitolo della saga con il numero più alto di guadagni.

9) la storia d’amore sul set

Sul set del primo Scream iniziò un’incredibile storia d’amore tra l’attrice Courteney Fox, nota per aver interpretato anche Monica in Firends, e David Arquette. Da questo amore nacque anche una bambina, ma la storia si interruppe nel 2013.

10) L’idea di Craven per rendere le telefonate realistiche

Alla protagonista Neve Campbell e a Drew Berrymore, non venne mai fatto conoscere l’attore che prestava la voce del killer, Roger Jackson. Ciò nacque da un’idea di Wes Craven che voleva rendere le telefonate più realistiche e anche molto più spaventose