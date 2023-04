Cuori: la storia vera dietro la fiction Rai

Cuori è una fiction di genere drammatico/sentimentale ambientata nella Torino degli anni ’60. Ha debuttato sulla Rai il 19 settembre 2021 e dopo l’estate verrà trasmessa una seconda stagione.

La trama è basata su una storia vera, di grande importanza, umanità e prestigio per il nostro Paese: l’esecuzione del primo trapianto di cuore della storia. L’ospedale Le Molinette, location principale della fiction, è tutt’ora un’eccellenza della sanità torinese, anche se il suo nome adesso è cambiato in Ospedale San Giovanni Battista. Il primo trapianto di cuore è in realtà avvenuto a Padova, ma nella sceneggiatura si è preferito farlo avvenire a Torino, dove effettivamente ha avuto inizio la sperimentazione vera e propria.

Le vicende della fiction sono dunque ispirate alle gesta dell’equipe di cardiologia che ha rivoluzionato il corso della storia della medicina italiana e non. Il reparto di medici era capeggiato da Achille Mario Dogliotti, ed è proprio sulla sua figura che è modellato Cesare Corvara, il protagonista della serie. Alberto Ferraris, nella serie allievo di Corvara, è invece ispirato ad Angelo Actis Dato che, dopo aver seguito il dottor Dogliotti, ha salvato migliaia di vite grazie al brevetto dei trapianti di cuore. A partire dalla storia vera, sono stati inventati anche personaggi che appartengono esclusivamente alla finzione, come la Delia interpretata da Pilar Fogliati.

Guglielmo Dogliotti, il figlio dell’eroico medico, ha partecipato alla fiction in qualità di consulente e ha contribuito a rendere ancora più solido il ponte costruito tra realtà e finzione. Guglielmo ha raccontato di come il padre, interessandosi al trapianto di cuore, sia stato un innovatore assoluto nell’ambito della chirurgia: insieme ad un’equipe formata da professionisti fidati, ha coronato circa dieci anni di studio approfondito sulla materia, salvando tantissime vite e passando giustamente alla storia.

Non ci resta che aspettare l’arrivo della seconda stagione di Cuori, per continuare a goderci le vicende di una delle squadre di medici più importanti d’Italia.