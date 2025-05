Cristiano Malgioglio presenta il nuovo singolo “Alè, Alè” con i Gente De Zona: un’estate di musica e ritmo

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Cristiano Malgioglio, icona della musica italiana, torna con un nuovo singolo che promette di far ballare l’estate 2025. Dopo il successo di brani come “Mi sono innamorato di tuo marito” e “Dolceamaro“, il cantautore ha collaborato con il celebre gruppo cubano Gente De Zona per il brano “Alè, Alè“. Questa nuova canzone, che unisce sonorità latine e arabeggianti, è stata anticipata in un’intervista esclusiva, dove Malgioglio ha condiviso dettagli sulla sua creazione e le sue aspettative.

La collaborazione con Gente De Zona

Cristiano Malgioglio ha espresso il suo entusiasmo per la collaborazione con Gente De Zona, un gruppo che ha raggiunto fama mondiale grazie a successi come “Bailando” con Enrique Iglesias. “Conoscevo i Gente De Zona da tempo, sin dai loro inizi a Cuba“, ha dichiarato Malgioglio. La sinergia tra il cantautore e la band cubana ha dato vita a “Alè, Alè“, un brano che si distingue per il suo ritmo energico e ballabile. Malgioglio ha descritto la canzone come una miscela di stili musicali, con influenze che spaziano dalla batucada brasiliana a melodie latine, creando un’atmosfera festosa e coinvolgente.

Un messaggio di allegria per l’estate

L’intento di Malgioglio con “Alè, Alè” è chiaro: portare gioia e spensieratezza in un periodo storico complesso. “Volevo creare una canzone che rendesse felice l’orecchio degli ascoltatori”, ha affermato. La scelta di collaborare con Gente De Zona è stata motivata dalla sua ammirazione per la voce di Alexander Delgado, il fondatore del gruppo. Malgioglio ha voluto infondere nel brano un messaggio di positività, un desiderio di far ballare e sorridere le persone durante l’estate.

Dettagli sulla produzione e progetti futuri

“Alè, Alè” è stato registrato a Miami e prodotto da Jessee Suarez, uno dei nomi di punta della musica latina. Malgioglio ha rivelato che, oltre a questo singolo estivo, ha già in cantiere una nuova canzone d’amore che uscirà in autunno. “Si tratta di un brano che farà impazzire chiunque, con un ritmo completamente diverso”, ha anticipato, promettendo un’altra sorpresa ai suoi fan.

Impegni internazionali e assenza all’Eurovision

Oltre alla musica, Malgioglio ha in programma alcuni eventi internazionali. Ad agosto, si esibirà a Londra e Berlino, dove ha ricevuto inviti per cantare i suoi successi. “Saranno le uniche due tappe oltreconfine che farò quest’estate”, ha dichiarato con entusiasmo. Quest’anno, però, non parteciperà all’Eurovision, un evento che ha condotto negli ultimi due anni. “Sono molto contento di esserci stato e di aver portato fortuna ai Maneskin“, ha ricordato, facendo riferimento alla sua promessa in diretta televisiva.

Il video di “Alè, Alè” e il progetto dedicato a Raffaella Carrà

Malgioglio ha anche parlato del video di “Alè, Alè“, che al momento è in fase di realizzazione. “Sono molto impegnato con ‘Amici‘, quindi non ho ancora avuto tempo di completarlo, ma penso che sarà pronto a giugno“, ha spiegato. L’artista ha condiviso il suo entusiasmo per lavorare nuovamente con Maria De Filippi, sottolineando l’importanza di rimanere in contatto con le nuove generazioni.

Infine, ha annunciato un progetto speciale che vedrà la luce grazie a Angelo Perrone, il suo press agent. “Raffaella Carrà canta Cristiano Malgioglio” sarà una raccolta di canzoni scritte da Malgioglio e interpretate dalla leggendaria artista, un tributo che celebra l’eredità musicale di Carrà. Con “Alè, Alè” e questi progetti futuri, Malgioglio si prepara a un’estate all’insegna della musica e della festa.

