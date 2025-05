Cristiano Malgioglio annuncia il matrimonio a Verissimo: novità e curiosità sul paroliere

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Cristiano Malgioglio, noto paroliere e personaggio televisivo, ha compiuto 80 anni il 23 aprile scorso. Nella prossima puntata di Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin, Malgioglio farà un annuncio che ha già suscitato grande attenzione: il prossimo novembre convolerà a nozze. Questa notizia è stata anticipata da SuperGuidaTv, che ha fornito dettagli sulla chiacchierata tra il paroliere e la conduttrice. Ma le sorprese non finiscono qui; Malgioglio ha anche rivelato il nome del suo testimone, una figura storica del talent show Amici, ovvero la temuta maestra di danza Alessandra Celentano.

La relazione con il misterioso compagno turco

Negli ultimi anni, Cristiano Malgioglio ha spesso parlato del suo fidanzato, un uomo turco residente a Istanbul. Secondo quanto dichiarato dal paroliere, il suo compagno ha 40 anni meno di lui e la loro relazione, pur tra alti e bassi, dura da circa cinque anni, precisamente dal 2020. Malgioglio ha sempre mantenuto un certo riserbo sulla sua vita privata, ma la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2025, dove ha co-condotto insieme a Carlo Conti, ha portato a nuove speculazioni. In un’intervista, Malgioglio aveva affermato che non si sarebbe sposato, rispondendo con ironia a chi gli chiedeva di un possibile matrimonio: “Ora non avrebbe senso. Per lasciargli la pensione?”.

Tuttavia, l’annuncio che farà a Verissimo potrebbe cambiare le carte in tavola. Se le anticipazioni di SuperGuidaTv si rivelassero veritiere, Malgioglio confermerà la sua intenzione di unirsi in matrimonio con il compagno turco. Resta da vedere se questa notizia si tradurrà in fatti concreti o se sarà solo un’altra delle sue provocazioni, dato il suo carattere vivace e spesso teatrale.

Il successo televisivo di Malgioglio

Negli ultimi anni, Cristiano Malgioglio ha conquistato il pubblico italiano, diventando un volto noto sia su Rai che su Mediaset. La sua presenza in televisione è diventata sempre più significativa, grazie alla sua partecipazione a programmi di grande successo. È diventato una colonna portante della giuria di Tale e Quale Show, il talent condotto da Carlo Conti su Rai Uno, dove ha dimostrato il suo talento e la sua personalità carismatica.

Inoltre, Malgioglio è stato voluto da Maria De Filippi per il suo programma Amici, dove ha ricoperto il ruolo di giurato. Quest’anno, è stato l’unico giurato riconfermato nella trasmissione, affiancato da Amadeus ed Elena D’Amario. Nel 2023/2024, la giuria era composta anche da Michele Bravi e Giuseppe Gioffrè. La sua partecipazione a questi programmi ha contribuito a consolidare la sua immagine di personaggio eclettico, capace di attrarre l’attenzione del pubblico.

Infine, la co-conduzione al Festival di Sanremo di pochi mesi fa ha rappresentato un ulteriore traguardo nella sua carriera, dimostrando la sua versatilità e il suo appeal nel panorama televisivo italiano. Con il possibile annuncio di un matrimonio a 80 anni, Malgioglio continua a dimostrare che nella vita non è mai troppo tardi per nuove avventure.

