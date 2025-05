Cristiano Malgioglio annuncia il matrimonio a Verissimo: la data e la testimone

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Cristiano Malgioglio, noto artista e personaggio televisivo, ha fatto un’importante rivelazione durante la sua partecipazione al programma “Verissimo“, condotto da Silvia Toffanin. In un episodio speciale dedicato ad “Amici di Maria De Filippi“, Malgioglio ha confermato che si sposerà a novembre. La notizia ha suscitato grande interesse, soprattutto per il fatto che la sua testimone di nozze sarà Alessandra Celentano, coreografa e insegnante di danza del programma.

La rivelazione a Verissimo

Durante l’intervista, Malgioglio è entrato in studio insieme ad Alessandra Celentano, creando un’atmosfera di festa e complicità. Il portale SuperGuidaTv ha riportato che, oltre alla notizia del matrimonio, è stato mostrato un filmato che documentava i momenti di ballo tra i due durante il Serale di “Amici 24”. Celentano ha espresso ammirazione per Malgioglio, definendolo un vero artista. La notizia del matrimonio ha colto di sorpresa molti spettatori, poiché non erano stati forniti dettagli precisi sulla data o sul luogo delle nozze.

Malgioglio ha dichiarato che il matrimonio è previsto per novembre, ma ha lasciato intendere che i dettagli potrebbero essere ancora in fase di definizione. La scelta di Alessandra Celentano come testimone ha aggiunto un tocco di emozione e significato a questo evento, considerando il legame speciale che i due artisti hanno sviluppato nel corso degli anni.

La storia d’amore con Onur

La vita sentimentale di Cristiano Malgioglio ha sempre suscitato curiosità. A febbraio, durante una conferenza stampa del Festival di Sanremo, Malgioglio aveva confermato di essere fidanzato con Onur, un uomo turco di 41 anni, conosciuto nel 2020. I due si sarebbero incontrati a Istanbul, dove Onur gestisce una palestra insieme al fratello. Questo legame ha rappresentato un’importante svolta nella vita di Malgioglio, che ha spesso parlato delle sue paure riguardo alle relazioni.

Nel novembre dello scorso anno, sempre a “Verissimo“, Malgioglio aveva raccontato di come Onur fosse venuto in Italia per stargli vicino, ma che poi era dovuto tornare in Turchia per motivi di lavoro. Malgioglio aveva espresso il desiderio di raggiungerlo, evidenziando la profondità dei loro sentimenti. Nonostante le incertezze che ha sempre manifestato riguardo alle relazioni, sembra che con Onur la storia stia proseguendo in modo positivo, tanto da portare a un possibile matrimonio.

Le aspettative per il matrimonio

Con l’annuncio del matrimonio, i fan di Cristiano Malgioglio si chiedono come sarà il grande giorno. Malgioglio ha sempre avuto un gusto per il drammatico e il glamour, quindi ci si aspetta che le nozze siano un evento memorabile. La presenza di Alessandra Celentano come testimone potrebbe portare a momenti divertenti e emozionanti, considerando la loro chimica e il loro affiatamento.

In attesa di ulteriori dettagli, i fan possono solo immaginare come sarà il matrimonio di Malgioglio. La sua personalità vivace e il suo stile unico promettono di rendere questo evento un momento indimenticabile, non solo per lui, ma anche per tutti coloro che lo seguono e lo ammirano. Con la data fissata per novembre, l’attesa cresce e i preparativi sono già in corso per quello che si preannuncia come uno dei matrimoni più chiacchierati dell’anno.

