Cresce l’attesa per la terza puntata di The Couple: tensioni e strategie tra i concorrenti

Il reality show The Couple – Una vittoria per due continua a suscitare interesse, nonostante le difficoltà di ascolti che lo accompagnano. La terza puntata, prevista per lunedì 28 aprile 2025, promette di essere ricca di colpi di scena e dinamiche inaspettate tra i concorrenti. In particolare, Antonino Spinalbese è al centro di discussioni e valutazioni da parte degli altri partecipanti, che si confrontano sulle affinità e le nomination.

Le dinamiche tra i concorrenti

La prima edizione di The Couple – Una vittoria per due ha visto un avvio difficile, con ascolti che non hanno soddisfatto le aspettative. A tre settimane dal debutto, il programma di Canale 5 è a rischio chiusura anticipata. Tuttavia, i concorrenti, ignari delle notizie esterne, continuano a vivere le loro esperienze all’interno della Casa. Durante un incontro tra i giovani partecipanti, tra cui Giorgia Villa, Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco, le sorelle Testa hanno discusso delle loro impressioni su Antonino Spinalbese e delle dinamiche che si stanno sviluppando.

Irma Testa ha espresso la sua frustrazione per la mancanza di affinità con Spinalbese, sottolineando il suo impegno nel cercare di instaurare un legame significativo. “Io ci provo fino all’ultimo a creare un legame, a intavolare un discorso serio, poi se non succede, almeno ci ho provato”, ha dichiarato. Anche il make-up artist pugliese ha notato un cambiamento in Antonino, evidenziando come le interazioni tra i concorrenti possano influenzare le dinamiche del gioco.

Le nomination e le strategie di gioco

Le sorelle Testa hanno anche affrontato il tema delle nomination, che si avvicinano con il nuovo appuntamento. Lucia ha chiarito la sua posizione nei confronti di Antonino, definendolo “super intelligente, bellissimo e un papà eccezionale”. Tuttavia, ha anche affermato che la distanza percepita tra loro potrebbe portarla a nominarlo. “Se lo nomino, è solo perché lo sento molto distante da me”, ha spiegato, aggiungendo che la sua decisione non è legata a motivi personali, ma piuttosto a una mancanza di connessione.

Jasmine, dal canto suo, ha mantenuto un approccio più diplomatico, evidenziando l’importanza del feeling tra i concorrenti. Le sorelle Testa hanno ribadito che, nonostante le differenze, sono alla ricerca di persone interessanti come Antonino, anche se non sempre riescono a comprendere le sue scelte e comportamenti.

La programmazione e le aspettative per il futuro

La morte di Papa Francesco ha avuto un impatto significativo sulla programmazione televisiva, portando a un cambiamento nei palinsesti delle reti. Questo ha influito anche su The Couple – Una vittoria per due, la cui terza puntata era inizialmente prevista per il 21 aprile. Ora, il pubblico potrà seguire il nuovo episodio lunedì 28 aprile 2025 su Canale 5.

In questa puntata, due coppie si trovano in nomination e rischiano l’eliminazione: quella composta dalle ex veline Elena e Thais e quella formata da Jasmine e Pierangelo. La tensione cresce, e il pubblico si chiede chi avrà la meglio e rinuncerà al ricco montepremi. Le otto coppie in gara, tra cui Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli, le sorelle Benedicta e Brigitta Boccoli, e le sportive Laura Maddaloni e Giorgia Villa, continuano a lottare per la vittoria, rendendo ogni puntata un evento da non perdere.

