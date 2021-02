Courtney Love, che ha ottenuto una nomination ai Golden Globe per il suo ruolo in The People vs. Larry Flynt, ricorda i suoi ruoli sullo schermo e dichiara che “un gruppo di #MeToo” è stato responsabile della sua uscita dalle scene.

Courtney Love: “Ho smesso di essere capace di recitare “

“Di sicuro a volte mi manca recitare. Sulle indicazioni di un grande regista. Una delle più grandi esperienze che puoi avere come donna, credo. Tutto il glamour che viene dopo è divertente, sgargiante, stupendo. Ma la fiducia che si può raggiongere con un grande regista? È una delle cose più profonde che abbia mai conosciuto “, ha scritto su Instagram.

“Per alcuni anni, grazie a Milos Forman, sono stata un’attrice professionista e una star del cinema. È stato divertente da morire “, ha aggiunto. “Sono stata nominata come migliore attrice, per un Golden Globe. Un giorno potrei parlarne. Adoro recitare … ho smesso di esserne capace dopo #metoo. Nessuno mi crederebbe quindi me ne sono andata”.

Una vita sul palcoscenico

Love, che è meglio conosciuta come la cantante del gruppo rock Hole e la vedova del frontman dei Nirvana Kurt Cobain, si è dilettata sullo schermo nel corso degli anni.

Oltre a recitare al fianco di Woody Harrelson nel film “Flynt ”, ha recitato nell’ultima stagione di “Sons of Anarchy ” e ha avuto dei ruoli in “ Revenge“ and “Empire“, dove ha recitato come Elle Dallas.

Nel post, Love, che è attualmente in lockdown nel Regno Unito, ha ricordato la sua serata ai Golden Globes, rivelando che Sharon Stone le fece indossare un abito e le disse di smetterla di recitare “troppo alla moda”. “Non essere cool. Fanculo. Sei una grande attrice. Testa alta! Sii orgogliosa del tuo lavoro! Diventa una star del cinema ”, le avrebbe detto Stone. “Quando Sharon Stone ti offre lezioni da star del cinema? Le ascolti. ”

Prima della sua carriera rock, Love è apparsa in ruoli secondari nei film di Alex Cox “Sid e Nancy“ e “ Straight to Hell“.

Maria Bruna Moliterni

19/ 02/ 2021