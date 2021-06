La star di “Friends” Courteney Cox ha ricreato senza prezzo la sua famosa “dance routine” con il cantante Ed Sheeran su Instagram.

Courteney Cox potrebbe aver trovato il suo Ross nella vita reale

Per chi non lo sapesse, “la routine” era un numero di ballo che Ross (David Schwimmer) e sua sorella Monica (Cox) hanno eseguito in un episodio della sesta stagione, “The One With The Routine”. Nell’ormai famoso episodio, il duo di fratelli ha portato l’atto provato fuori dal letargo nel tentativo di attirare l’attenzione della telecamera sul set di “Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve”.

Sebbene non fosse così a filo come l’originale, il vincitore del Grammy Award era in sintonia con Cox fino a quando non è saltata su Sheeran, portando i due a terra, in una caduta esilarante.

Cox ha scritto, “solo un po’ di routine ballata con un amico…” con l’hashtag “ReRoutine”.

Il ritorno al set originale

La scorsa settimana, HBO Max ha ospitato uno speciale sulla reunion di Friends con le star Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer. Il cast originale è tornato al palcoscenico originale dell’iconica commedia, Stage 24, nel lotto dei Warner Bros. Studio a Burbank per una celebrazione senza copione nella vita reale dell’amato spettacolo.

Al ritorno al set originale, Aniston ha avuto una reazione nostalgica ed emotiva.

“In un certo senso è stato un pugno nel cuore”, ha detto la star di Friends Aniston a Gayle King in un’intervista al programma SiriusXM di King, Gayle King in The House. “Siamo stati molto ingenui in quello che ci aspettavamo. C’era eccitazione. ‘Sarà così divertente camminare sul set e stanno portando tutti i set fuori dal magazzino e li rimettono insieme.’…. L’abbiamo romanzato, ma devi sapere che non ci siamo stati. E quel momento è stato un momento molto specifico in cui stavamo dicendo addio a qualcosa che non volevamo, ci tenevamo profondamente, ma sapevamo che era il momento di dire addio. Le nostre vite erano davanti a noi. Avevamo il nostro futuro davanti a noi. E sembrava quasi che il tempo si fosse fermato e abbiamo viaggiato nel tempo. E c’è del buono in questo, e poi c’è del dolore in questo.’

Maria Bruna Moliterni

31 ⁄ 05 ⁄ 2021