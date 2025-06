Costantino Vitagliano festeggia 51 anni in pizzeria con la figlia Ayla e la nuova compagna Dafne

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Costantino Vitagliano, noto ex tronista del programma televisivo “Uomini e Donne“, ha recentemente festeggiato il suo 51° compleanno in un’atmosfera gioiosa e affettuosa. La celebrazione si è svolta in una pizzeria di Milano, circondato dai suoi amici più cari e dalla sua famiglia. La serata è stata caratterizzata da momenti di divertimento e tenerezza, con la partecipazione della figlia Ayla, nata nel 2015 dalla sua relazione con l’ex compagna Elisa Mariani, e della sua nuova partner Dafne, con cui ha iniziato una relazione sei mesi fa.

Un compleanno speciale con la famiglia

Il 10 giugno, Costantino ha spento le candeline in compagnia della sua adorata figlia Ayla, che ha reso il momento ancora più speciale. La piccola ha indossato un cerchietto con la scritta “Happy Birthday” e, in un gesto affettuoso e giocoso, ha tirato le orecchie al papà per ben cinquantuno volte, un modo simpatico per celebrare l’importante traguardo. La scelta della pizzeria Superpizza Milano per la cena di compleanno ha aggiunto un tocco informale e festoso all’evento, rendendo la serata ancora più memorabile.

Un messaggio affettuoso sulla torta

La torta, un delizioso dolce a base di pan di Spagna e crema di cioccolato, ha catturato l’attenzione di tutti i presenti. Decorata con panna e candeline, la torta ha presentato una scritta che ha strappato sorrisi e risate: “Nonostante l’età rimani sempre un sex symbol“. Ayla, divertita, ha tenuto in mano il dolce mentre il papà si divertiva a invertire le candeline, trasformando simbolicamente i suoi 51 anni in 15. Questo gesto ha rappresentato non solo un momento di leggerezza, ma anche la gioia di vivere e di festeggiare in famiglia.

Un nuovo amore e una sfida personale

Dafne, la nuova compagna di Costantino, ha partecipato attivamente alla festa, dimostrando il suo supporto e affetto nei confronti del fidanzato. La loro storia è iniziata in un periodo difficile per Vitagliano, che sta affrontando una malattia autoimmune. Le cure a cui si sottopone comportano sbalzi d’umore significativi, ma Dafne ha dimostrato una pazienza e una comprensione straordinarie. La loro relazione, iniziata come un colpo di fulmine, sembra proseguire a gonfie vele, portando una ventata di freschezza e positività nella vita di Costantino.

Un momento di gratitudine e celebrazione

La festa di compleanno di Costantino Vitagliano è stata un’occasione per celebrare non solo un anno in più, ma anche la forza e la resilienza che ha dimostrato di fronte alle sfide personali. Circondato dall’affetto della famiglia e degli amici, ha potuto godere di un momento di spensieratezza e gioia, un’importante pausa dalla realtà quotidiana. La serata è stata un chiaro esempio di come l’amore e il supporto delle persone care possono fare la differenza nei momenti difficili, rendendo ogni celebrazione unica e indimenticabile.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!