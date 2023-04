Cosa è successo a Samantha Mulder nella serie The X-Files

The X-Files è una serie televisiva di fantascienza ideata da Chris Carter, che segue l’agente speciale dell’FBI Fox Mulder nella sua ricerca della sorella Samantha, scomparsa misteriosamente. Durante la serie, Mulder si avvale dell’aiuto dell’agente Dana Katherine Scully per risolvere i casi insoliti dei “File X”, ma la sua motivazione principale è sempre stata quella di trovare la sorella.

Ma cosa è successo davvero a Samantha Mulder?

La verità su Samantha

Nella settima stagione, episodio 11 intitolato “Closure”, viene finalmente svelata la verità sulla scomparsa di Samantha Mulder. Nonostante Mulder credesse che sua sorella fosse stata rapita dagli alieni, si scopre che è stato il padre dei due fratelli a fare un patto con gli alieni per permettere loro di prendere Samantha.

Nel 1973, il “Sindacato” richiese un bambino dalla famiglia Mulder e inizialmente il padre scelse Fox, ma l’uomo noto come “The Cigarette Smoking Man” intervenne e costrinse gli alieni a prendere Samantha al suo posto.

Dopo il rapimento, Samantha fu portata alla base dell’Air Force in California, dove vennero effettuati numerosi esperimenti su di lei dal Cigarette Smoking Man. Quando raggiunse i 14 anni, riuscì a fuggire dalla base.

Dopo un breve periodo in ospedale in cui non rivelò informazioni su di sé, Samantha sparì nel nulla. Si suppone che sia stata salvata dagli “Walk-ins”, entità spirituali il cui scopo è quello di salvare i bambini destinati a vivere in costante dolore e sofferenza. Gli “Walk-ins” la trasformarono in energia stellare, dando a Samantha una morte senza dolore.

Il significato del finale di Samantha

Dopo sette stagioni, Mulder accetta finalmente che sua sorella non tornerà più e si riconcilia con il suo passato. Durante la serie, vari personaggi si spacciano per Samantha per ingannare Mulder, ma alla fine “Closure” svela finalmente la verità sulla sua sorte. Anche se la fine della storia di Samantha Mulder non è stata soddisfacente per molti fan della serie, ha comunque permesso a Mulder di trovare la pace interiore.

La reboot della serie

The X-Files è una serie televisiva che ha superato la prova del tempo, tanto che verrà rebootata con nuovi episodi. Tuttavia, nella nuova serie non vedremo più Scully né Fox Mulder e la trama non avrà più al centro la scomparsa di Samantha