L’amore è un ingrediente indispensabile perché una storia funzioni. Che sia prevalente o marginale non importa. Ma non sempre le scelte fatte dagli sceneggiatori appassionano. Ecco allora quali sono le coppie più odiate delle serie TV, quelle che quando si sono formate tutti noi ci siamo chiesti come sia stato possibile.

Al cuore non si comanda, ma a volte la penna degli sceneggiatori dà vita a trame che ai telespettatori non piacciono sino in fondo. Va bene che ci sono delle regole narrative per le quali non è possibile che siano tutti amabili e simpatici, che tutte le storie funzionino e che tutti i finali siano lieti; ma ci sono dei casi in cui è quasi impossibile parteggiare per determinate unioni. Scopriamo insieme quali sono le peggiori.

Stefan e Katherine di The Vampire Diaries

Al primo posto della top five delle coppie più odiate delle serie TV non possono che esserci loro Stefan Salvatore (Paul Wesley) e Katherine Von Swartzschild (Nina Dobrev) di The Vampire Diaries. Di certo non si trovano storie d’amore canoniche, basti pensare al triangolo amoroso tra i fratelli Salvatore e Elena Gilbert di appena sedici anni.

Ma se questo ci sembra un po’ fuori dagli schemi, non supera certamente il legame che si crea fra Stefan e la sosia di Elena, la vampira Katherine per l’appunto. Già dal punto di partenza si capisce che c’è qualcosa che non va, qualcosa che non dà allo spettatore la possibilità di affezionarsi.

Kat, infatti, si trasforma a causa di un inganno, dopo che Sfefan la seduce. È lui a decidere del suo destino, ma non si fa scrupoli ad abbandonarla nonostante lei sia follemente innamorata di lui. La coppia non viene amata, ma ogni successiva vendetta da parte della vampira non viene certo condannata dai telespettatori.

Carrie e Aleksandr di Sex and The City

E se Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker e Mr. Big (John James) di Sex and The City entrano a mani basse nella top five delle coppie più amate delle serie TV, tutti gli altri possibili scenari, presenti e futuri, vengono spazzati via in un secondo. Aleksandr Petrovsky, interpretato da Michaiul Barysnikov, è uno dei tanti uomini sbagliati che entrano nella vita della protagonista. E, anche se non è facile e scontato, è lui a vincere rispetto ai suoi rivali. L’orticaria è una delle reazioni più soft, quando si pensa a quello di cui è capace quest’uomo.

Qualcuno che pensa sia giusto, plausibile prendere a schiaffi la propria compagna perché non è in linea con le sue idee, è da condannare. Sia nella vita reale che nelle serie TV. In effetti, forse questa coppia non merita solo il secondo posto: se la gioca in una continua lotta con chi occupa il gradino più alto del podio.

Rory Gilmore e Dean di Una Mamma per Amica

Fra le coppie più odiate delle serie TV, ma con dei toni decisamente diversi e più sani, al terzo posto troviamo Rory Gilmore (Alexis Bledel) e Dean Forester (Jared Padalecki). A non convincere sino in fondo, anche alla luce delle successive relazioni – più mature e complesse – della studentessa modello protagonista di tutte le stagioni, è la noia che accompagna ogni tipo di interazione fra i due. Un po’ alla Dawson e Joey di Dawson’s Creek, per intendersi.

Una storia apatica ai limiti dell’inverosimile, che vira in un colpo di scena quasi surreale, visti i presupposti. Rori e Dean non riescono a lasciarsi fino a quando lui non decide di sposarsi. E fin qui nulla di strano, se poi non finissero a letto assieme solo dopo il matrimonio. L’unica nota positiva? A questo episodio non c’è stato alcun seguito e ognuno è andato per la propria strada.

Ted e Zoey di How I Met Your Mother

La dolcezza e la tenerezza con cui Ted Mosby (Josh Radnor) racconta le sue peripezie amorose, prima dell’incontro con la donna della sua vita e madre dei suoi figli, sono proverbiali. Chiuque abbia visto anche una sola puntata della serie non ha potuto fare a meno di affezionarsi a questo personaggio. Lo stesso però non si può dire per Zoey Pierson (Jennifer Morrison), uno degli errori più grossi commessi da Ted.

Sì, perché va bene procedere per tentativi, sperimentare nuove relazioni e non giudicare qualcuno al primo sguardo; ma fra le relazioni fallimentari del protagonista di I Met Your Mother questa è certamente la meno riuscita. L’unico punto in comune che hanno è l’hotel Arcadian, che però lo stesso Ted (architetto di professione) dovrà demolire per costruire un altro edificio. Insomma, sin dall’inizio, i presupposti sono stati tutt’altro che buoni.

Piper e Alex di Orange is the New Black

Di coppie più odiate delle serie Tv in un carcere, il set in cui è ambientato Orange is the New Black, ne possiamo trovare diverse. Certamente, però, quella formata da Piper Chapman (Taylor Schilling) e Laura Prepon (Alex Vause) è fra quelle che più si meritano un tale primato.

Il motivo per cui la prima finisce in carcere è la seconda. Già questo dovrebbe far riflettere su un legame che nasce malato fuori dalla prigione e che, per questo dovrebbe concludersi. Invece, le due vanno avanti – fra menzogne e colpi bassi – nel corso delle stagioni, in una continua altalena sentimentale che si unisce a quella pratica ed emotiva che si vive quando si sta scontando una pena.

Il motivo per cui i telespettatori non si affezionano alla coppia è da ricercare nella messa in atto di uno schema sempre uguale, che niente e nessuno riesce a interrompere. Pare che Piper e Alex non riescano a imparare dai propri errori e che non riescano a dire addio al loro rapporto tossico. È un continuo ferirsi e perdonarsi, un circolo vizioso al quale nessuno tiene (a eccezione delle due dirette interessate) e che stanca. E per te qual è la coppia più tossica e mal sana del grande schermo? Il bello del cinema è che le opinioni sono varie e ogni relazione amorosa può coinvolgere o, al contrario, non appassionare per nulla.