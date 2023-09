Cameron Diaz, una delle figure più affascinanti e rinomate nell’ambito dello spettacolo globale, è stata per lungo tempo l’oggetto dell’ammirazione di milioni di fan in tutto il mondo. Ma forse non sapete molto sul suo compagno. Si tratta di un uomo riservato e forse meno noto al grande pubblico, ma sicuramente fortunato per aver conquistato il cuore di una delle donne più ammirate del pianeta.

Parliamo di Benji Madden, nato l’11 marzo 1979 a Waldorf, Maryland. Madden è un musicista di grande fama, particolarmente noto negli Stati Uniti. È membro del gruppo pop punk Good Charlotte, che ha raggiunto il successo internazionale con brani come “I Just Wanna Live. Il brano venne rilasciato nel 2004, e in esso ha collaborato con il suo fratello gemello Joel, la voce principale della band.

Ma dietro al cognome Madden si cela una storia complicata e toccante. Inizialmente, sia lui che suo fratello sono stati registrati con il cognome Combs, quello del padre. Tuttavia, a seguito dell’abbandono del padre quando avevano solo 16 anni, hanno scelto di adottare il cognome Madden, quello materno.

Questo momento di cambiamento ha avuto un impatto significativo sulla vita di Benji. Proprio in quel momento, ha iniziato a suonare la chitarra ed è nato un percorso che lo ha portato verso l’alto nella sua carriera musicale.

Dopo aver conseguito il diploma di scuola superiore, la madre dei gemelli ha deciso di regalare loro un viaggio attraverso gli Stati Uniti, un’opportunità per esplorare nuove prospettive di lavoro e vita. Per quanto riguarda la vita amorosa di Benji Madden, prima di Cameron Diaz è stato legato sentimentalmente alla celebre ereditiera Paris Hilton.

Il destino ha fatto sì che il suo cuore lo portasse altrove, e nel 2015 ha sposato Cameron Diaz, da cui è nata la loro figlia, Raddix Madden. La coppia ha formato una famiglia unita e felice, con Benji che continua a coltivare la sua carriera musicale mentre sostiene la moglie nelle sue attività artistiche e filantropiche.