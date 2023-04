Conoscete il figlio di Serena Grandi? È gay, ha una sorella segreta ed è protagonista dei salotti tv

Edoardo Ercole è il figlio di Serena Grandi, attrice evergreen del panorama cinematografico italiano. Il ragazzo ha fatto spesso parlare di sé, per alcune sue confessioni in tv. Scopriamo qualche curiosità su di lui.

Chi è il figlio di Serena Grandi

Edoardo Ercole è nato il 19 dicembre 1989 a Milano. È figlio unico di Serena Grandi e dell’arredatore di successo Beppe Ercole, oggi scomparso, marito dell’attrice dal 1987 al 1998. Di recente, 9 anni dopo la scomparsa del padre avvenuta nel 2010, ha rivelato di essere sì il figlio unico della coppia ma di avere una sorella segreta di nome Fabiana, nata da una relazione clandestina del padre.

Edoardo ha anche un’altra sorella, Camilla, nata dalla precedente relazione del padre con Lalla Valdoni. Il ragazzo non ha avuto un grande legame con il papà. Dopo il divorzio con Serena Grandi, Ercole ha sposato l’attrice Corinne Clery ed Edoardo non ha accettato la cosa. Solo dopo la morte del padre, a causa di un tumore al cervello, ha instaurato un bel rapporto con Corinne che oggi addirittura chiama “maman”.

La vita professionale e il coming out

Dal punto di vista professionale, sappiamo che Edoardo ha una agenzia di comunicazione che si occupa dell’immagine di molte celebrità. Per quanto riguarda invece la sua vita privata, sappiamo che Edoardo Ercole è omosessuale ma non si conosce se in questo momento abbia un compagno al suo fianco.

Ercole è diventato un personaggio televisivo grazie ad alcune sue confessioni in Tv, soprattutto legate ai racconti della sua omosessualità. Il ragazzo, dopo il coming out, è stato spesso ospite in trasmissioni televisive, soprattutto nei salotti di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5, sia da solo, sia in compagnia della madre.

Serena Grandi non ha mai nascosto l’omosessualità del figlio, anzi lei per prima l’ha resa pubblica in un’intervista dicendo di essere molto felice per lui.