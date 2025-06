Compleanno da favola: Harry e Meghan festeggiano Lilibet a Disneyland

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il principe Harry e Meghan Markle hanno scelto Disneyland per celebrare il quarto compleanno della loro secondogenita, Lilibet Diana. La duchessa del Sussex ha condiviso sui social media momenti di gioia familiare, mostrando come la loro giornata sia stata all’insegna del divertimento e della magia. Le immagini pubblicate su Instagram ritraggono la famiglia in uno dei parchi tematici più celebri al mondo, evidenziando l’importanza di momenti speciali in famiglia.

Un giorno di festa a Disneyland

La visita a Disneyland ha rappresentato un’occasione unica per Harry, Meghan e i loro due figli, Archie e Lilibet. Meghan ha pubblicato un video e alcune foto su Instagram, in cui si possono vedere i membri della famiglia mentre si godono le attrazioni del parco. Nella didascalia, la duchessa ha espresso la sua gratitudine: «Grazie Disneyland per aver regalato alla nostra famiglia due giorni di pura gioia!». Il filmato inizia con Lilibet, vestita con un colorato abito senza maniche e un cappellino da baseball blu, che tiene la mano della madre mentre esplora il parco.

Papà Harry non è da meno, seguendo la piccola mentre si avvicina a una principessa Disney. Durante la giornata, Lilibet ha ricevuto una torta personalizzata ispirata alla Sirenetta, che richiamava il colore rosso dei capelli del personaggio. Secondo quanto riportato da People, la famiglia ha potuto divertirsi su molte delle attrazioni più famose, come Dumbo, Tiana’s Bayou Adventure e Splash Mountain, il tutto sotto la sorveglianza di un attento servizio di sicurezza.

Critiche e contraddizioni sui social media

Nonostante la gioia espressa nelle immagini, la scelta di condividere momenti così intimi ha sollevato nuove polemiche. Molti critici, come riportato da Page Six, hanno messo in discussione la coerenza tra il desiderio di privacy dei duchi di Sussex e la loro crescente presenza sui social media. Infatti, Harry e Meghan hanno recentemente iniziato a condividere anche momenti privati, come il balletto pre-parto di Meghan, suscitando ulteriori discussioni sulla loro immagine pubblica.

Meghan ha cercato di proteggere la privacy dei suoi figli, pubblicando un ritratto di famiglia in cui i volti di Archie e Lilibet sono coperti da cuori. Tuttavia, questa accortezza non ha placato le critiche, evidenziando una contraddizione tra la loro richiesta di riservatezza e la volontà di mostrarsi al pubblico.

Un richiamo al passato e alla memoria di Diana

La gita a Disneyland ha evocato ricordi del passato, in particolare per Harry, che ha vissuto esperienze simili con la madre, la principessa Diana. Nel 1993, Diana si divertiva al Thorpe Park con i suoi figli Harry e William, all’epoca rispettivamente di 8 e 11 anni. Questo parallelismo temporale ha portato alcuni osservatori a ipotizzare che la visita dei Sussex a Disneyland avesse anche un significato simbolico, rappresentando un modo per Harry di onorare la memoria della madre.

La celebrazione del compleanno di Lilibet non è solo un momento di festa, ma anche un’occasione per riflettere sul legame tra passato e presente, e sull’importanza della famiglia in tutte le sue forme. La scelta di Disneyland come location per festeggiare un giorno così speciale sottolinea il desiderio di creare ricordi felici e significativi, nonostante le sfide e le critiche che la coppia ha affrontato nel corso degli anni.

