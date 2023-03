Come il momento più doloroso per Joel di The Last of Us è diventato un meme per il web

La serie televisiva HBO “The Last of Us” continua a catturare l’attenzione del grande pubblico e l’episodio 6, “Kin”, non fa eccezione. L’ultimo episodio esplora come Joel (interpretato da Pedro Pascal) ed Ellie (interpretata da Bella Ramsey) stanno andando d’accordo, mesi dopo la loro tragica esperienza con Henry e suo fratello Sam. Viaggiare e sopravvivere insieme ha unito Joel ed Ellie, ma per Joel, questa nuova connessione ha il costo di riportare alla luce i traumi profondi legati alla morte della sua figlia, Sarah, avvenuta decenni prima (all’inizio della serie).

Pedro Pascal ha portato un livello di vulnerabilità emotiva nelle sue scene in cui Joel soffre di attacchi di panico debilitanti, che erano completamente assenti nei videogiochi. Naturalmente, i social media hanno colto l’occasione per trasformare le performance emotive di Pascal in una serie di divertenti meme di The Last of Us.

Prima di analizzare i meme divertenti, vale la pena riconoscere l’impatto reale che le scene degli attacchi di panico di Joel hanno avuto su alcuni spettatori. La rappresentazione di Pascal di un personaggio che affronta il dolore e la sofferenza ha colpito nel segno per molti, generando empatia e comprensione.

Tuttavia, come spesso accade su internet, le persone hanno iniziato a creare e condividere meme che prendono in giro il momento doloroso di Joel, trasformandolo in qualcosa di ironico e divertente. Questi meme si sono rapidamente diffusi sui social media, diventando virali e dando vita a un dibattito sull’opportunità di ridere di tali situazioni.

L’attore Pedro Pascal non ha ancora commentato direttamente la diffusione dei meme, ma è probabile che sia consapevole del fenomeno, dato il suo coinvolgimento attivo sui social media. Tuttavia, è importante ricordare che gli attori sono spesso consapevoli che le loro performance possono essere oggetto di parodie e satire, e in molti casi, accettano questa realtà come parte del mestiere.

Il tipo di ironia presente nei meme di Joel è un esempio di come la cultura dei meme possa trasformare un momento drammatico in qualcosa di leggero e umoristico. Mentre alcuni potrebbero trovare queste immagini e battute divertenti, altri potrebbero considerarle inappropriato o insensibile, in particolare coloro che hanno vissuto esperienze simili a quelle del personaggio.

Conclusioni

Il momento più doloroso di Joel in “The Last of Us” è diventato un meme per il web, dimostrando come la cultura dei meme possa trasformare rapidamente un’esperienza emotiva in qualcosa di ironico e divertente. Sebbene l’ironia possa essere una forma di elaborazione del dolore e della sofferenza, è importante considerare l’impatto che queste immagini possono avere su coloro che hanno vissuto esperienze simili e valutare se sia giusto o meno ridere di tali situazioni. In ultima analisi, spetta a ciascun individuo decidere se questi meme siano appropriati o meno.