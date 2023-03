Come Harrison Ford ha accettato alcune delle sue parti più famose senza neppure leggere la sceneggiatura

Harrison Ford è senza dubbio uno degli attori più famosi e rispettati di Hollywood. Grazie alla sua carriera di successo, ha avuto la possibilità di recitare in alcune delle parti più iconiche del cinema, come Han Solo in Star Wars e Indiana Jones nella celebre saga di avventure.

Tuttavia, ci sono alcune parti che Ford ha accettato senza neppure leggere la sceneggiatura. Una di queste è stata quella di Presidente degli Stati Uniti in “Air Force One”, film del 1997 diretto da Wolfgang Petersen.

In una recente intervista con The Hollywood Reporter, Ford ha spiegato come abbia deciso di accettare il ruolo di Presidente senza aver letto la sceneggiatura:

Mi hanno detto che sarei stato il presidente, e ho detto ‘Ok, va bene, mi piace l’idea (..) non mi importava di leggere la sceneggiatura, sapevo che sarebbe stata una grande parte e ho deciso di farla.

Ford ha ammesso che questo approccio non è comune per lui. Di solito legge sempre la sceneggiatura prima di decidere se accettare una parte o meno:

Sono molto attento alla qualità della sceneggiatura e alla storia che viene raccontata (…) mi piace capire dove si sta andando, quali sono le intenzioni del regista e degli sceneggiatori, e come la mia parte si inserisce in tutto ciò.

Tuttavia, non è la prima volta che Ford accetta una parte senza leggere la sceneggiatura. In una recente intervista con GQ, ha raccontato come abbia accettato di recitare in “The Secret Life of Pets 2” senza sapere esattamente quale sarebbe stato il suo ruolo. “Mi hanno detto che avrei dovuto doppiare un cane, e ho accettato”, ha detto Ford. “Mi piacciono i cani, mi piace lavorare con i bambini, quindi ho pensato che sarebbe stato divertente”.

Ci sono altre parti che Ford ha accettato senza neppure leggere la sceneggiatura. Una di queste è stata quella in “The Age of Adaline”, dove interpreta il padre di Blake Lively. “Non ho letto la sceneggiatura”, ha detto Ford. “Ma mi è piaciuta l’idea di recitare con Blake, mi piaceva il regista, e sapevo che sarebbe stata una grande esperienza”.

La carriera di Harrison Ford dimostra che l’approccio a volte impulsivo può portare a grandi opportunità. Come ha detto lui stesso, “A volte, devi solo dire sì e vedere dove ti porta la vita”.