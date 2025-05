Colpi di scena a Uomini e Donne: Gianmarco Steri verso la scelta finale

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La registrazione di Uomini e Donne del 5 maggio 2025 ha portato con sé nuove emozioni e sviluppi interessanti, sia nel Trono Classico che in quello Over. Il tronista Gianmarco Steri si avvicina sempre di più alla sua decisione finale, prevista per la prossima registrazione, fissata per domenica 11 maggio, l’ultima di questa edizione. I dettagli su quanto accaduto sono stati forniti da Lorenzo Pugnaloni.

Gianmarco e le corteggiatrici: balli e riflessioni

Nella puntata di oggi, Gianmarco non ha effettuato nuove esterne, un chiaro segnale che le sue idee sono ormai definite. In studio, ha ballato con entrambe le sue corteggiatrici, Nadia Di Diodato e Cristina Ferrara. Le due ragazze, in un’atmosfera di rispetto e tranquillità, hanno condiviso le loro emozioni in vista della scelta. Hanno rivelato di aver parlato con le loro famiglie riguardo a Gianmarco e su come potrebbe svilupparsi una relazione al di fuori del programma.

Gianni Sperti ha elogiato il comportamento maturo e rispettoso di entrambe le corteggiatrici, sottolineando la loro capacità di gestire la situazione con serenità. Al contrario, Tina Cipollari ha manifestato una certa insoddisfazione, auspicando un po’ più di tensione e competizione tra le due ragazze. L’opinionista ha espresso il desiderio di vedere un maggiore spirito di sfida, auspicando che la situazione si animasse con un po’ di suspance.

Nuove coppie nel Trono Over

Nel parterre del Trono Over, la puntata ha visto la nascita di due nuove coppie. Morena Farfante e Francesco hanno deciso di lasciare insieme la trasmissione, seguiti poco dopo da Gloria Nicoletti e Guido. Quest’ultimo ha mostrato un lato inedito, manifestando gelosia quando un altro cavaliere ha chiesto di ballare con Gloria. Visibilmente infastidito, Guido ha abbandonato lo studio per alcuni minuti prima di ufficializzare la sua decisione di uscire con Gloria.

Un altro protagonista della puntata è stato Arcangelo, che ha ribadito la sua chiusura definitiva nei confronti di Gemma Galgani. Ha scelto di uscire con Marina e Cinzia, ma il confronto con Marina ha preso una piega inaspettata. Dopo un acceso litigio con Tina Cipollari, Marina è scoppiata in lacrime e ha deciso di interrompere la conoscenza con Arcangelo, nonostante il cavaliere le avesse chiesto di riflettere ulteriormente sulla loro situazione.

Aspettative per la prossima registrazione

La prossima registrazione di Uomini e Donne si preannuncia ricca di emozioni e colpi di scena. Con Gianmarco Steri pronto a prendere una decisione definitiva, il pubblico attende con trepidazione l’appuntamento di domenica 11 maggio. Sarà finalmente il momento della scelta per il tronista? Gli sviluppi futuri promettono di tenere incollati gli spettatori davanti allo schermo, pronti a scoprire come si evolveranno le dinamiche tra i protagonisti del programma.

