Claudia Koll presenta il suo libro e racconta un episodio in ospedale con il figlio

Claudia Koll è stata ospite della trasmissione Domenica In, andata in onda il 20 aprile 2025, per presentare il suo nuovo libro intitolato “Qualcosa di me – Dialogo con un’amica”. Durante l’intervista condotta da Mara Venier, l’attrice ha condiviso dettagli personali, incluso un recente episodio che l’ha vista protagonista in ospedale con il suo bambino. La conversazione ha toccato temi profondi come la fede, l’amicizia e la maternità.

La fede e l’amicizia nel nuovo libro

Nel corso dell’intervista, Claudia Koll ha parlato del suo legame con Dio e di come la fede giochi un ruolo cruciale nella sua vita. Il libro che ha presentato, “Qualcosa di me – Dialogo con un’amica”, esplora il valore dell’amicizia e come le relazioni siano cambiate per lei dopo aver trovato la spiritualità. Mara Venier ha chiesto all’attrice di approfondire alcuni aspetti dell’opera, e Claudia ha spiegato: “Il libro parla di quanto sia fondamentale l’amicizia e di come, dopo aver incontrato Dio, le mie relazioni si siano evolute in modo significativo. Inoltre, condivido la mia passione per l’arte e il mio amore per il teatro, menzionando anche lo spettacolo ‘Il prigioniero della seconda strada’ e l’emozione che ho provato nel portarlo in scena”.

Chiarimenti sulla sua vita personale

Durante la chiacchierata, Mara Venier ha interrogato Claudia Koll riguardo alla sua vita sentimentale, ma l’attrice ha risposto in modo piuttosto vago, lasciando intendere che la sua vita privata è un argomento delicato. Successivamente, ha colto l’occasione per chiarire un rumor che circola da tempo, ovvero che fosse diventata una suora laica. Claudia ha affermato: “Non sono mai stata una suora laica, sono semplicemente una cristiana convertita. È importante che le persone comprendano che la fede è una questione personale, non legata a figure religiose come suore o preti. C’è un significato profondo che risiede in ognuno di noi”.

La maternità e l’episodio in ospedale

Claudia Koll è madre di due figli in affido, Jean Marie e Natanaele. Jean Marie, trentenne e originario del Burundi, è arrivato in Italia a 16 anni per un trapianto di reni, e Claudia lo ha supportato in ogni fase del suo percorso di recupero, ottenendo l’affido legale nel 2010. Natanaele, l’altro figlio, ha solo 8 anni. Durante l’intervista, l’attrice ha raccontato un episodio recente che l’ha vista al pronto soccorso con il più piccolo: “Sono una donna felice e ringrazio Dio per tutto ciò che fa nella mia vita, anche quando ci sono momenti di sofferenza. La scorsa notte, sono stata al pronto soccorso perché Natanaele si è fratturato un ditino. Ora è a casa, con il braccio fasciato e una stecca. Stamattina ci siamo svegliati presto, dopo solo tre ore di sonno, per prendere le medicine”.

Claudia Koll ha dimostrato, ancora una volta, di essere una madre attenta e affettuosa, capace di affrontare le sfide quotidiane con determinazione e gratitudine.

