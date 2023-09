Dopo l’uscita di Oppenheimer, Cillian Murphy ha riscosso un enorme successo e – coloro che non lo avevano mai scoperto prima – ora li ricordano per la sua straordinaria interpretazione nei panni del fisico. Se non per Oppenheimer, altri lo ricordano per il suo ruolo iconico in Peaky Blinders o per la sua interpretazione nel Batman di Nolan. Ma dietro questi ruoli così importanti e noti, si nascondo delle piccole perle nella carriera dell’attore che spesso sono dimenticate o sconosciute. Ecco quali sono le sue migliori interpretazioni più sottovalutate.

On the Edge (2001)

In On the Edge Cillian Murphy interpreta Jonathan Breech, un giovane problematico alle prese con turbamenti emotivi e disturbi mentali che – dopo un tentativo di suicidio fallito – si ritrova costretto in un istituto psichiatrico per ricevere cure. All’interno di questa struttura, incrocia il cammino del Dr. Figure, interpretato da Stephen Rea, uno psichiatra determinato ad aiutare Jonathan a confrontarsi con i suoi demoni interiori.

Nonostante il film si concentri sulla salute mentale e sulla straordinaria recitazione di Murphy, On the Edge rimane sorprendentemente poco noto. La sua limitata distribuzione e il fatto che sia stato uno dei primi ruoli di Murphy, precedente alla sua notorietà, potrebbero contribuire a spiegare perché la sua interpretazione sia spesso sottovalutata e non conosciuta, anche dai fan.

The Party (2017)

Uscita nel 2017, questa commedia ci trascina in un incontro celebrativo che rapidamente si trasforma in caos. Il film segue Janet, una politica, mentre organizza una cena intima per festeggiare il suo recente successo professionale. Nel corso della serata, segreti a lungo sepolti e conflitti personali emergono, dando vita a una serie di confronti e svelamenti tra gli ospiti. Ognuno dei personaggi, con obiettivi e motivazioni nascoste, si impegna in dialoghi taglienti e spiritosi, svelando le proprie vulnerabilità e imperfezioni.

Tra tutti, a spiccare è il personaggio di Tom, interpretato da Cillian Murphy: un finanziere che fa la sua entrata alla cena portando con sé un enigmatico pacco. La straordinaria interpretazione di Murphy dà vita ad un personaggio intricato e pieno di segreti, catturando il suo fascino mentre esplora le intricate sfaccettature della sua personalità.

La Ragazza con l’orecchino di perla (2003)

La Ragazza con l’Orecchino di Perla è un coinvolgente dramma storico che narra in chiave romantica la creazione del celebre dipinto omonimo di Johannes Vermeer. La trama segue la vita di Griet (Scarlett Johansson), una giovane donna dalle umili origini che trova impiego come domestica nella dimora del talentuoso pittore Vermeer (Colin Firth). Mentre Griet si confronta con le complessità del suo nuovo ambiente, cattura l’attenzione dell’artista e diventa la sua musa ispiratrice.

Nel contesto di questo coinvolgente racconto, Cillian Murphy assume il ruolo di Pieter, un abile macellaio locale, innamorato di Griet. L’interpretazione di Murphy del personaggio di Pieter lo ritrae come una figura affascinante e misteriosa, profondamente attratta da Griet ma intrappolata anche nei limiti e nelle aspettative imposti dalla sua classe sociale. Nonostante l’attenzione spesso concentrata su altri membri del cast, la performance di Murphy riesce abilmente a catturare le sfumature di un personaggio che svolge un ruolo cruciale nelle intricate dinamiche della storia.

Heart of the Sea – le origini di Moby Dick (2015)

Ispirato ad uno dei più celebri romanzi della storia scritto da Herman Melville, Heart of the Sea segue lo sventurato viaggio di caccia alle balene sulla baleniera Essex nel 1820. Guidata dal capitano George Pollard , la ciurma si trova ad affrontare un colossale e vendicativo capodoglio che attacca la loro nave, lasciandoli naufragati a migliaia di miglia dalla terraferma. Mentre lottano tenacemente per la sopravvivenza, affrontando fame, sete e disperazione, gli uomini a bordo devono non solo contendere con la brutalità degli elementi oceanici ma anche con i loro stessi timori e conflitti interiori.

Cillian Murphy assume il ruolo di Matthew Joy, un esperto marinaio a bordo della baleniera Essex, che sviluppa rapidamente un profondo legame con il primo ufficiale, Owen Chase (Chris Hemsworth). Matthew Joy opera come secondo ufficiale, dimostrando la sua lealtà e la sua straordinaria competenza mentre mantiene una calma imperturbabile di fronte alle sfide avverse.

Breakfast on Pluto (2005)

A concludere questa liste di ruoli davvero pochi noti di questo attore, c’è Breakfast on Pluto. La pellicola ci conduce nel percorso di Patrick “Kitten” Braden, interpretato con maestria da Cillian Murphy, attraverso una travolgente odissea alla ricerca della madre scomparsa in una tumultuosa Irlanda degli anni ’70. Il film è stato accolto con recensioni generalmente positive, elogiando la sua narrazione unica, la formidabile performance di Murphy e la profonda esplorazione delle tematiche LGBTQ+. Kitten deve navigare in un modo che spesso la maltratta e la emargina, mostrando una realtà cruda e dura.

Tuttavia, la scelta di Murphy per interpretare un personaggio transgender ha sollevato alcune controversie, data la delicatezza dell’argomento e le discussioni in corso riguardo alla rappresentazione e alle opportunità per attori cisgender in ruoli transgender.