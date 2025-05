Chloë Sevigny desidera tornare nel remake di American Psycho di Luca Guadagnino

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Chloë Sevigny, nota per il suo ruolo nel film cult “American Psycho“, ha espresso il suo interesse a tornare nel remake attualmente in fase di sviluppo. L’attrice, che nel 2000 interpretava Jean, la segretaria di Patrick Bateman, ha rivelato a IndieWire di aver contattato direttamente il regista Luca Guadagnino per discutere la possibilità di riprendere il suo ruolo. Questo annuncio ha suscitato l’interesse di molti fan del film originale e ha aperto un dibattito sulle scelte artistiche del nuovo progetto.

Le dichiarazioni di Chloë Sevigny

In un’intervista, Chloë Sevigny ha condiviso la sua reazione quando ha appreso che Luca Guadagnino stava lavorando a una nuova versione di “American Psycho“. “Non ero sicura fosse confermato al 100%, pensavo stesse girando un film sulla Seconda Guerra Mondiale,” ha detto l’attrice. Nonostante la sua incertezza, ha deciso di contattare Guadagnino per proporre il suo ritorno nel ruolo di Jean, suggerendo l’idea di un ringiovanimento digitale. “Pensavo potesse essere qualcosa di suo interesse, un concetto intrigante: la stessa attrice nello stesso ruolo, a distanza di anni,” ha aggiunto Sevigny. Tuttavia, il regista ha risposto che stava considerando un’altra parte per lei, lasciando aperte le possibilità per una futura collaborazione.

Collaborazione con Luca Guadagnino

Chloë Sevigny ha già avuto l’opportunità di lavorare con Luca Guadagnino nel thriller “After the Hunt“, dove recita insieme a nomi di spicco come Julia Roberts e Andrew Garfield. Questo film, che affronta tematiche morali e professionali, racconta la storia di una docente universitaria le cui scelte passate vengono messe in discussione da un’accusa di uno studente. Le riprese di “After the Hunt” si sono svolte a Londra tra luglio e agosto 2024, con un’uscita prevista per ottobre. Questa collaborazione ha dimostrato la versatilità di Sevigny e la sua capacità di adattarsi a ruoli complessi, rendendo il suo desiderio di tornare in “American Psycho” ancora più significativo.

Il remake di American Psycho

Il remake di “American Psycho” diretto da Luca Guadagnino è attualmente in fase di sviluppo, con le riprese che non sono ancora iniziate. Austin Butler, noto per i suoi ruoli in “Elvis” e “Dune: Parte Due“, è stato scelto per interpretare Patrick Bateman, un casting che ha suscitato opinioni contrastanti tra i fan. Guadagnino ha rassicurato i partecipanti al CinemaCon, affermando che la sceneggiatura sta prendendo forma in modo promettente.

In aggiunta, Patrick Schwarzenegger, figlio di Arnold Schwarzenegger, ha espresso il desiderio di partecipare al progetto, aumentando ulteriormente l’interesse attorno al film. Non è chiaro quale ruolo potrebbe assumere, ma la sua presenza potrebbe portare una nuova dimensione al remake. Con un cast in evoluzione e un regista di talento al timone, le aspettative per questa nuova versione di “American Psycho” sono alte, e i fan attendono con ansia ulteriori sviluppi.

