Chiusura inaspettata per The Couple: il reality di Ilary Blasi termina senza finale

Il reality show “The Couple”, condotto da Ilary Blasi, ha chiuso i battenti in modo inaspettato, lasciando i concorrenti a tornare a casa senza un finale. La decisione, comunicata l’8 maggio, ha sorpreso molti, poiché Mediaset, in collaborazione con Endemol Shine Italy, ha deciso di interrompere la diretta h24 su Mediaset Extra. Un colpo di scena che ha portato alla devoluzione del montepremi di un milione di euro all’Istituto Giannina Gaslini di Genova, una scelta voluta da Pier Silvio Berlusconi. Ma come hanno reagito i partecipanti e la conduttrice a questa brusca conclusione?

La chiusura di The Couple e le reazioni dei concorrenti

La decisione di chiudere “The Couple” è stata presa a causa degli ascolti deludenti, che hanno portato Pier Silvio Berlusconi a optare per una chiusura immediata, interrompendo il programma mentre era ancora in onda. I concorrenti, che si aspettavano di partecipare alla finale prevista per il 11 maggio, sono stati costretti a tornare a casa. Tra i primi a commentare l’esperienza, la coppia Manila Nazzaro e Stefano Oradei ha espresso gratitudine per il supporto ricevuto dai fan, sottolineando come, nonostante le critiche, abbiano cercato di intrattenere il pubblico.

Antonino Spinalbese, rientrato a casa, ha ricevuto una dolce sorpresa da Belen Rodriguez, che ha condiviso un messaggio su Instagram per la figlia Luna Marì, confermando l’arrivo del papà. La gioia della piccola è stata palpabile, evidenziando come, nonostante la fine del programma, ci siano stati momenti felici per i concorrenti. Benedicta Boccoli ha invece espresso delusione per la chiusura, ma ha messo in evidenza il lato positivo della situazione: il montepremi andrà a sostenere l’ospedale Gaslini di Genova. La sua riflessione ha messo in luce come, nonostante le difficoltà, ci sia sempre spazio per il bene.

Ilary Blasi e il nuovo inizio con Bastian Muller

La notizia della chiusura di “The Couple” ha colto di sorpresa anche il pubblico, ma la reazione di Ilary Blasi ha attirato particolare attenzione. La conduttrice ha scelto di rimuovere ogni riferimento al reality dalla sua pagina Instagram, segno di una volontà di voltare pagina. Nelle sue storie, ha condiviso momenti di relax con Bastian Muller in un lussuoso hotel, mostrando paesaggi mozzafiato, probabilmente sul Lago di Como. La scelta di concentrarsi sulla sua vita privata ha suscitato commenti contrastanti, con alcuni utenti che hanno criticato la sua mancanza di trasparenza riguardo alla chiusura del programma.

Sotto i suoi post, i commenti non sono mancati, con alcuni fan che hanno chiesto perché non affrontasse anche i fallimenti come quello di “The Couple”. La conduttrice sembra aver scelto di non rispondere a queste critiche, preferendo godere del momento con il suo compagno. Resta da vedere se Ilary deciderà di affrontare la questione pubblicamente in futuro o se continuerà a mantenere il focus sulla sua vita personale, lasciando il reality alle spalle.

