Chiara Iezzi racconta il suo periodo difficile: “Ho dormito in uno studio”

Chiara Iezzi, nota cantante e attrice, ha recentemente condiviso i dettagli di un periodo particolarmente difficile della sua vita, simile a quello raccontato da sua sorella Paola durante la sua apparizione a Belve. Le due artiste, dopo aver raggiunto il successo con brani come Milleluci e Giungla, hanno affrontato una lunga pausa professionale che ha messo a dura prova la loro carriera e il loro benessere personale. La loro recente partecipazione al Festival di Sanremo 2023 ha segnato un importante ritorno, ma il cammino per arrivare a quel momento è stato irto di ostacoli e sfide.

La separazione professionale e le difficoltà personali

Nel corso della sua intervista a La Volta Buona, Chiara Iezzi ha rivelato di aver vissuto momenti di grande crisi, sia a livello personale che professionale. Ha spiegato che, dopo la separazione artistica da Paola nel 2013, ha dovuto affrontare una serie di difficoltà che l’hanno portata a sentirsi bloccata. “Ho avuto delle crisi personali che mi hanno impedito di continuare a lavorare”, ha affermato. Chiara ha sottolineato come ci sia voluto tempo prima che si sentisse pronta a condividere le sue difficoltà con la sorella, avendo già elaborato internamente il suo stato d’animo.

A differenza di Paola, che ha descritto la sua esperienza come un momento di smarrimento e vulnerabilità, Chiara ha messo in evidenza che la crisi non era tanto una questione familiare, quanto piuttosto una difficoltà legata al mercato musicale. “Noi eravamo sempre fedeli a noi stesse, ma il mercato non rispondeva più alla nostra proposta musicale”, ha spiegato. Questo ha reso la situazione ancora più frustrante, poiché continuare a lavorare senza vedere risultati tangibili si è rivelato estenuante.

La vita in uno studio e la lotta per la stabilità

Chiara ha condiviso una confessione personale che ha colpito molti: per risparmiare sulle spese, ha vissuto in uno studio. “Dormivo in un ufficio che avevamo”, ha raccontato, evidenziando le difficoltà economiche che ha affrontato nel tentativo di mantenere viva la sua carriera. La pressione di dover essere imprenditrice di se stessa, insieme alla necessità di investire nella produzione musicale, ha reso la situazione insostenibile. “Mi sono detta che stava diventando tutto troppo difficile e che non riuscivo più ad affrontarlo”, ha aggiunto.

Questa fase di incertezze ha portato Chiara a riflettere profondamente sulla sua carriera e sul suo futuro. Ha descritto come, in quei momenti, sua sorella Paola fosse più ottimista, riuscendo a mantenere viva la speranza che le cose sarebbero migliorate. Al contrario, Chiara ha sentito il bisogno di fermarsi e prendersi una pausa, una decisione che ha comportato un grande dispiacere ma che si è rivelata necessaria per il suo benessere.

Un nuovo inizio e la rinascita artistica

Fortunatamente, il periodo difficile è ormai alle spalle e le due sorelle sono riuscite a ritrovare la loro strada nel mondo della musica. Il loro ritorno sul palco del Festival di Sanremo 2023 ha segnato un nuovo inizio, un momento di celebrazione non solo per il loro talento, ma anche per la resilienza dimostrata nel superare le avversità. Chiara e Paola hanno dimostrato che, nonostante le sfide, è possibile rialzarsi e tornare a brillare, portando con sé le esperienze del passato come insegnamenti preziosi per il futuro.

