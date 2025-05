Chiara Giallonardo annuncia la sua prima gravidanza a 46 anni: un momento di gioia e emozione

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Chiara Giallonardo, nota conduttrice radiofonica e volto amato della televisione italiana, ha recentemente condiviso una notizia che ha colpito il pubblico: è in attesa della sua prima figlia a 46 anni. Durante un episodio del programma “La Volta Buona“, ha rivelato di essere nel settimo mese di gravidanza, un annuncio che ha sorpreso i suoi fan e amici. Con un sorriso radioso, ha dichiarato: “Non si può più nascondere. Non lo sapeva nessuno, ma sono appena entrata nel settimo mese”.

Chi è Chiara Giallonardo

Chiara Giallonardo è una figura di spicco nel panorama televisivo e radiofonico italiano, conosciuta principalmente per il programma “Linea Verde“. La sua carriera è iniziata nel mondo della moda, dove ha lavorato sia in Italia che all’estero. Nel 1996, ha partecipato come finalista al concorso di Miss Italia, un’esperienza che ha segnato una svolta importante nella sua vita professionale. Durante il concorso, è stata notata dal regista Dino Risi, che le ha offerto un ruolo nel film per la televisione “Le ragazze di Miss Italia“.

Da quel momento, Chiara ha ampliato il suo repertorio, partecipando a vari programmi televisivi, tra cui “La Domenica Sportiva” e “Mezzogiorno in Famiglia“. La sua versatilità e il suo talento le hanno permesso di conquistare un pubblico affezionato, che la segue con interesse in ogni sua nuova avventura.

La gravidanza a 46 anni

Durante una puntata del programma condotto da Caterina Balivo, è emerso il tema delle gravidanze in età avanzata. Sebbene le donne tra i 40 e i 50 anni non siano considerate “anziane”, è risaputo che affrontare una gravidanza in questi anni può comportare maggiori complicazioni. Tuttavia, Chiara Giallonardo ha rassicurato tutti sul suo stato di salute, affermando che la gravidanza sta procedendo senza intoppi. Con entusiasmo, ha condiviso che la sua bambina potrebbe nascere proprio nel giorno del suo compleanno, un evento che la riempie di gioia.

Chiara ha descritto la sua futura figlia come un “dono meraviglioso”, esprimendo la sua felicità per questo nuovo capitolo della sua vita. Nonostante il peso della gravidanza, è convinta che sentirà la mancanza della sua pancia una volta che la bambina sarà venuta al mondo. La scelta del nome, al momento, è ancora in fase di discussione, poiché Chiara e il suo compagno Carlo si erano preparati per un maschio. In tal caso, il nome scelto sarebbe stato Romeo, in onore del padre di Chiara. Ora, con l’arrivo di una femmina, stanno valutando diverse opzioni.

La relazione con Carlo

Chiara Giallonardo ha sempre mantenuto un profilo riservato riguardo alla sua vita privata, nonostante la sua carriera pubblica. Il suo compagno, Carlo, è ancora più schivo e tende a evitare l’esposizione mediatica. Chiara ha rivelato che Carlo non ha nemmeno una foto su WhatsApp, sottolineando la sua preferenza per la privacy. Tuttavia, durante il programma, è stata mostrata un’immagine di lui, un’eccezione alla regola della loro vita riservata.

Carlo, di sette anni più grande di Chiara, ha 43 anni e, con un sorriso, Caterina Balivo ha voluto chiarire che anche lui, essendo un padre “grandicello”, merita di essere considerato in questo contesto. La conduttrice ha affermato: “Se una mamma a 46 anni è una mamma grande, lo è anche un papà a 53. È un papà vecchio anche lui. Anche i maschi devono avere lo stesso trattamento delle donne”. Questo commento ha suscitato sorrisi e approvazione in studio, evidenziando l’importanza di una visione equa e condivisa riguardo alla genitorialità in età avanzata.

