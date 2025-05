Chiara Francini ricorda il suo primo amore Alessio Rapezzi: un dolore che segna la vita

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Chiara Francini, nota attrice e conduttrice, ha recentemente condiviso il suo profondo dolore per la perdita di Alessio Rapezzi, il suo primo grande amore, scomparso nel febbraio 2024. La tragedia si è consumata mentre Alessio si trovava in vacanza a Sharm El Sheik, in Egitto, dove ha avuto un malore improvviso a soli 49 anni. In occasione dell’anniversario della sua morte, Francini ha voluto rendere omaggio alla loro storia d’amore pubblicando su Instagram una foto che li ritrae insieme da giovani, accompagnata da un testo evocativo del brano “Vivo” di Andrea Laszlo De Simone. Le parole scelte dall’attrice esprimono il suo stato d’animo: “Ale mio. Vivo ma non ho scelta né un motivo. Il mondo è un tipo irrazionale, fa come vuole, non dà nessuna spiegazione”.

Il ricordo di Alessio Rapezzi

Alessio Rapezzi, originario di Campi Bisenzio, era un dirigente calcistico benvoluto nel suo ambiente. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile nella vita di Chiara Francini, che ha sempre descritto il loro legame come un capitolo fondamentale della sua esistenza. Già lo scorso anno, in un post toccante sui social, l’attrice aveva dedicato parole affettuose ad Alessio, definendolo il suo “primo grande amore” e ringraziandolo per averle regalato “gli anni migliori della mia vita”. Questo tributo non solo evidenzia l’intensità del loro rapporto, ma mette in luce anche il dolore che accompagna la perdita di una persona amata, un tema che Francini affronta con grande sensibilità.

Una nuova consapevolezza

Durante un’intervista, Chiara Francini ha condiviso una riflessione profonda sulla trasformazione dei ricordi dopo la morte di una persona cara. Ha spiegato che, mentre qualcuno è in vita, i ricordi rimangono vividi e pieni di emozioni condivise. Tuttavia, con la scomparsa, questi ricordi si trasformano: “Quando muore, quel ricordo cambia forma. Non è più esperienza: diventa memoria, non più condivisione, ma responsabilità”. Questa consapevolezza rappresenta un passaggio cruciale nel modo in cui l’attrice vive il suo passato e i momenti trascorsi con Alessio, sottolineando come il dolore possa portare a una nuova forma di connessione con le esperienze vissute.

La vita con Frederic Lundqvist

Oggi, Chiara Francini è legata a Frederic Lundqvist, un imprenditore ed ex calciatore svedese, con il quale condivide una relazione da diciannove anni. Parlando di Lundqvist, l’attrice ha descritto il suo compagno come un uomo “estremamente ironico, silenzioso, molto attento, sarcastico e riservatissimo”. Queste parole rivelano un profondo rispetto e affetto nei confronti di Frederic, che ha avuto un ruolo significativo nella vita di Chiara, contribuendo a farla sentire libera e sicura di sé. La loro relazione, caratterizzata da un amore che si esprime in piccoli gesti e attenzioni quotidiane, rappresenta un nuovo capitolo per Francini, che continua a portare nel cuore il ricordo di Alessio Rapezzi.

