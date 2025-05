Chiara Ferragni sulla cover di Cosmopolitan Turchia: il rilancio della sua azienda e nuove consapevolezze

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Chiara Ferragni, icona della moda e imprenditrice di successo, è recentemente apparsa sulla cover di Cosmopolitan Turchia, dove ha condiviso dettagli sulla sua vita personale e professionale. Nella lunga intervista, la 38enne ha affrontato temi rilevanti come il rilancio della sua azienda, il suo percorso di crescita personale e le esperienze che l’hanno portata a riconsiderare le sue priorità. Ferragni ha anche espresso la sua opinione sul futuro degli influencer, affermando che questa era è giunta al termine.

Riflessioni sul futuro e sull’era degli influencer

Chiara Ferragni ha dichiarato senza mezzi termini che l’era degli influencer è finita. Nel contesto della sua carriera, ha sottolineato come il termine “influencer” non rappresenti più la totalità del suo lavoro. Oggi, si definisce imprenditrice e produttrice di contenuti, evidenziando il cambiamento nel suo approccio professionale. Ferragni ha spiegato che il suo obiettivo non è solo quello di ispirare, ma anche di costruire un sistema solido che possa dare direzione e valore al suo marchio. Questo cambiamento di prospettiva è frutto di una maturazione personale e professionale che l’ha portata a riflettere su ciò che è veramente importante nella sua vita.

Il rilancio dell’azienda e il senso di controllo

Nell’intervista, Chiara ha parlato del recente rilancio della sua azienda, di cui ora detiene il 99,8% delle azioni. Questo traguardo rappresenta per lei un ritorno al controllo e alla voce nel marchio che porta il suo nome. Ha descritto il processo di riconquista delle azioni come un passo fondamentale non solo per la sua carriera, ma anche per il suo benessere personale. “Era strano non avere voce in capitolo”, ha detto, sottolineando l’importanza di avere il potere decisionale su un progetto che ha contribuito a costruire. Ferragni ha affermato che questo cambiamento non è solo una questione di business, ma un modo per riprendere in mano la propria vita e tracciare una nuova rotta per il futuro.

La maternità come fonte di cambiamento

Chiara Ferragni ha condiviso come la maternità abbia influenzato profondamente la sua vita. Con due figli, Leone di 7 anni e Vittoria di 4, ha imparato a stabilire limiti e a essere presente mentalmente quando è con loro. Questa nuova consapevolezza si riflette anche nel suo lavoro, dove ha iniziato a gestire il tempo e le energie in modo più mirato. “Non devo stare al passo con tutto”, ha affermato, evidenziando la sua capacità di distinguere ciò che è veramente importante. La maternità l’ha spinta a rivedere le sue priorità e a concentrarsi su ciò che conta davvero, sia nella vita personale che professionale.

Affrontare le difficoltà e trovare supporto

Chiara ha parlato anche di un periodo difficile che ha attraversato nell’anno precedente, durante il quale si è sentita persa e incerta su quale direzione prendere. In quei momenti, ha trovato conforto nel supporto della sua famiglia e dei suoi amici più cari. Grazie a loro, è riuscita a riscoprire la sua voce interiore e a riprendere in mano la sua vita. Questo aspetto della sua esperienza mette in luce l’importanza delle relazioni significative e del supporto emotivo nei momenti di crisi.

La nuova consapevolezza e la ricerca di equilibrio

Infine, Chiara Ferragni ha concluso l’intervista parlando del suo stato d’animo attuale. Si sente equilibrata e soddisfatta, un sentimento che desidera preservare. Ha affermato che, al di là delle apparenze esterne, la solidità interiore è ciò che conta di più. La sua evoluzione personale l’ha portata a riconsiderare le relazioni e a stabilire confini chiari, in particolare riguardo a persone che potrebbero danneggiare la sua famiglia e i suoi amici. “Mai uomini che maltrattano la mia famiglia e i miei amici”, ha dichiarato con fermezza, sottolineando la sua determinazione a proteggere le persone a lei care.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!