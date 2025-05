Chiara Ferragni presenta il progetto “Oltre il Silenzio” a Roma, ma si infuria con i giornalisti

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Questa mattina, Roma è stata teatro di un importante evento dedicato alla sensibilizzazione su temi di grande attualità come la violenza sulle donne, lo stalking e l’omofobia. L’incontro, organizzato dal Codacons in collaborazione con Chiara Ferragni, si è svolto presso l’Auditorium Parco Della Musica Ennio Morricone. Durante la conferenza, Ferragni ha condiviso il suo intervento, ma la sua partecipazione è stata segnata anche da un acceso confronto con i giornalisti presenti.

L’evento “Oltre il Silenzio” a Roma

Alle 9.30 di giovedì 22 maggio, l’Auditorium Parco Della Musica Ennio Morricone ha ospitato la presentazione del progetto “Oltre il Silenzio”. Questo programma, ideato dal Codacons e sostenuto da Chiara Ferragni, si propone di affrontare e combattere fenomeni sociali gravi come la violenza di genere, lo stalking e l’omofobia. Durante l’incontro, esperti e relatori hanno discusso delle problematiche legate a questi temi, evidenziando l’importanza di una maggiore consapevolezza e di azioni concrete per contrastare tali violenze.

Chiara Ferragni, nota influencer e imprenditrice, ha preso parte attivamente alla conferenza, esprimendo il suo sostegno a questa causa fondamentale. Il suo intervento ha messo in luce l’urgenza di affrontare questi argomenti, sottolineando come la violenza e la discriminazione non debbano essere tollerate in alcun modo. Dopo aver concluso il suo discorso, Ferragni ha lasciato la sala, ma non senza essere avvicinata dai giornalisti per ulteriori domande.

La reazione di Chiara Ferragni alle domande dei giornalisti

Dopo il suo intervento, Chiara Ferragni è stata circondata da una folla di giornalisti desiderosi di ottenere dichiarazioni. Tuttavia, alcune domande hanno suscitato la sua irritazione. In un video condiviso da Today, si può osservare come l’influencer abbia reagito in modo visibilmente spazientito a una domanda che riteneva fuori tema rispetto agli scopi dell’evento. Ferragni ha chiarito che la sua presenza era finalizzata a discutere di violenza sulle donne e non di questioni personali.

La tensione è aumentata quando i giornalisti hanno continuato a insistere su argomenti che non erano pertinenti alla confrenza. Ferragni ha esortato i cronisti a mantenere un comportamento professionale e a non seguirla in modo invadente. Questo scambio ha portato a un breve battibecco, in cui l’influencer ha affermato di non voler insegnare il loro lavoro ai giornalisti.

La difesa della propria immagine

La situazione è degenerata ulteriormente quando un giornalista ha chiesto a Ferragni come rispondesse a chi insinuava che fosse presente all’evento per “ripulirsi l’immagine”. La risposta di Chiara è stata diretta e incisiva: “Io non ho bisogno di ripulirmi l’immagine”. Con queste parole, ha voluto sottolineare la sua autenticità e il suo impegno verso la causa, distaccandosi da qualsiasi insinuazione riguardante il suo profilo pubblico.

Questo episodio ha messo in evidenza non solo la sensibilità di Ferragni riguardo ai temi trattati, ma anche le pressioni e le aspettative a cui è sottoposta come figura pubblica. La sua reazione ha sollevato interrogativi su come le personalità famose affrontano le domande dei media, specialmente in contesti delicati come quello della violenza di genere e della discriminazione. La giornata si è conclusa con un forte richiamo all’importanza di affrontare queste problematiche senza distrazioni, mantenendo il focus sugli obiettivi del progetto “Oltre il Silenzio”.

