Chiara Ferragni incanta a Milano con un abito di Salvatore Burgio durante la cena di gala di Camera Moda

Chiara Ferragni ha fatto il suo ritorno nel mondo della moda con un look che ha catturato l’attenzione di tutti durante la cena di gala organizzata dalla Camera Moda Fashion Trust per premiare i vincitori del Grant 2025. L’imprenditrice digitale ha scelto un abito firmato dal giovane stilista Salvatore Burgio, esibendo un’eleganza senza tempo e un tocco di sensualità che non è passato inosservato. L’evento, tenutosi a Villa Necchi Campiglio a Milano, ha rappresentato un’importante occasione per celebrare i talenti emergenti del panorama fashion italiano.

L’abito a corsetto di Salvatore Burgio

Chiara Ferragni ha indossato un abito a corsetto che ha messo in risalto la sua figura, realizzato in un sofisticato color fango. Questo modello, in delicata seta, si distingue per la gonna asimmetrica e un audace spacco laterale che conferisce un tocco di modernità e audacia. Il bustier drappeggiato, arricchito da nastri che si allacciano dietro al collo e da stringhe in stile corsetto sulla schiena, ha aggiunto un ulteriore elemento di eleganza al look.

Dopo un periodo di assenza dai riflettori, la Ferragni ha dimostrato di essere tornata in grande stile, riaffermando il suo ruolo di influencer nel settore della moda. La sua scelta di indossare un abito di Burgio, stilista emergente nel panorama italiano, sottolinea il suo impegno nel sostenere i giovani talenti del made in Italy. Questo evento ha rappresentato non solo un’opportunità per mostrare il suo stile, ma anche per promuovere il lavoro di designer promettenti.

Salvatore Burgio, originario di Napoli, sta rapidamente guadagnando riconoscimento nel settore. La sua creatività è stata già apprezzata da altre celebrità, come Elodie, che aveva indossato un suo abito in occasione della première del film “Mufasa“. La scelta di Chiara Ferragni di indossare un suo pezzo è un chiaro segnale della crescente influenza di Burgio nel mondo della moda.

Accessori e dettagli che fanno la differenza

Il look di Chiara Ferragni è stato ulteriormente valorizzato da una selezione di accessori di alta classe. Ha abbinato all’abito un paio di sandali metallici con tacchi a spillo, che hanno slanciato la sua figura e aggiunto un tocco di glamour. Tuttavia, il vero colpo di classe è stato rappresentato dalla parure di Gioielleria Pennisi, che ha portato un fascino vintage al suo outfit. I maxi orecchini pendenti in diamanti e smeraldi, insieme a un anello coordinato, hanno catturato la luce e aggiunto un tocco di lusso al look complessivo.

Il beauty look di Chiara Ferragni ha completato perfettamente il suo outfit. Ha optato per uno chignon elegante che ha messo in risalto i suoi lineamenti, accompagnato da un trucco dai toni naturali che ha esaltato la sua bellezza. La scelta di un look pulito e sofisticato ha dimostrato la sua abilità nel bilanciare eleganza e semplicità, rendendola una vera icona di stile.

Un evento che celebra la moda italiana

La cena di gala organizzata dalla Camera Moda Fashion Trust ha avuto luogo in un contesto affascinante come Villa Necchi Campiglio, un luogo simbolo della bellezza e della cultura milanese. Questo evento ha riunito personalità di spicco del mondo della moda, creando un’atmosfera di celebrazione e riconoscimento per i talenti emergenti. Chiara Ferragni, in qualità di membro del Comitato Consultivo di Camera Moda Fashion Trust, ha avuto un ruolo centrale in questa celebrazione, dimostrando il suo impegno nel promuovere il made in Italy.

La sua presenza e il suo look hanno ispirato molti, sottolineando l’importanza di sostenere i giovani stilisti e di valorizzare la creatività italiana. Con il suo stile impeccabile e la sua personalità carismatica, Chiara Ferragni continua a essere un punto di riferimento nel panorama della moda, pronta a ispirare le nuove generazioni.

