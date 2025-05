Chiara Ferragni in conflitto con l’inviato di Pomeriggio Cinque durante un evento a Roma

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Questa mattina, Chiara Ferragni ha partecipato a un evento a Roma, presentando un progetto in collaborazione con il Codacons, volto a combattere la violenza sulle donne e l’omotransfobia. Durante l’incontro, l’inviato del programma Pomeriggio Cinque, Michel Dessì, ha tentato di porre domande riguardanti la vita privata dell’influencer, suscitando la sua reazione negativa. L’episodio ha attirato l’attenzione dei media e dei fan, generando un acceso dibattito sui social.

L’evento di Roma e il progetto contro la violenza

Chiara Ferragni ha scelto Roma come palcoscenico per presentare un’iniziativa significativa, in collaborazione con il Codacons, un’associazione che si batte per i diritti dei consumatori. Il progetto è focalizzato sulla sensibilizzazione riguardo alla violenza di genere e all’omotransfobia, temi di grande rilevanza sociale. Durante l’evento, Ferragni ha sottolineato l’importanza di affrontare queste problematiche in modo diretto e costruttivo, evidenziando che la sua presenza era dedicata esclusivamente a queste questioni.

Tuttavia, l’atmosfera si è rapidamente deteriorata quando Michel Dessì ha iniziato a porre domande che non erano in linea con il tema dell’evento. Ferragni, visibilmente infastidita, ha chiarito che non intendeva rispondere a domande riguardanti la sua vita personale, affermando: “Sono qui per parlare di violenza sulle donne, quindi non risponderò a domande sul privato. Io comunico tramite i miei social e le novità belle che arriveranno nei prossimi mesi le dirò io.” Questa affermazione ha messo in evidenza la sua determinazione a mantenere il focus sull’argomento principale.

La reazione di Chiara Ferragni e il confronto con Michel Dessì

Nonostante il tentativo di Ferragni di riportare la conversazione sui temi di rilevanza sociale, Dessì ha continuato a insistere, cercando di ottenere risposte su questioni personali. Questo comportamento ha portato l’influencer a perdere la pazienza. In un momento di frustrazione, ha dichiarato: “Seguirmi in venti persone quando stiamo parlando di un argomento così delicato come la violenza sulle donne non è professionale.” La sua reazione ha messo in luce non solo la sua volontà di proteggere il messaggio dell’evento, ma anche il suo disappunto nei confronti di un approccio considerato inappropriato da parte del giornalista.

Ferragni ha anche voluto chiarire che, sebbene non intendesse insegnare a nessuno come svolgere il proprio lavoro, aveva già fornito le risposte necessarie. La tensione è aumentata quando Dessì ha lamentato di essere stato spintonato dai bodyguard dell’influencer, accusa che Ferragni ha prontamente smentito, affermando: “I miei bodyguard non mettono le mani addosso a nessuno.” Questo scambio ha ulteriormente evidenziato la frustrazione di Ferragni nei confronti dell’atteggiamento dell’inviato.

La difesa dell’immagine e le dichiarazioni finali

Durante il confronto, Dessì ha anche insinuato che Ferragni stesse cercando di ripulire la sua immagine dopo il controverso episodio del “Pandoro gate”. L’influencer ha risposto in modo deciso, affermando: “Non ho bisogno di ripulirmi la mia immagine, i miei fatti parleranno per me sempre, e così le cose in cui credo.” Questa dichiarazione ha messo in evidenza la sua determinazione a mantenere la propria integrità e a non lasciarsi distrarre dalle speculazioni mediatiche.

L’episodio ha sollevato interrogativi sulla condotta dei giornalisti durante eventi pubblici, in particolare quando si trattano argomenti delicati. La reazione di Ferragni ha reso chiaro che la sensibilità e il rispetto per il tema trattato sono fondamentali, soprattutto quando si parla di questioni così gravi come la violenza di genere. L’evento ha quindi rappresentato non solo un’importante iniziativa sociale, ma anche un momento di riflessione sul ruolo dei media e sull’importanza di mantenere il focus sugli argomenti di rilevanza sociale.

