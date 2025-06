Chiara Ferragni al centro delle polemiche: il video con la birra provoca reazioni contrastanti

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Chiara Ferragni continua a essere una figura controversa nel panorama dei social media, dove ogni sua azione suscita reazioni forti e polarizzate. L’ultima occasione di dibattito è scaturita da un video pubblicato su TikTok, in cui l’influencer si mostra mentre canta una canzone di Sabrina Carpenter, “Manchild“, mentre tiene in mano una birra. Questo episodio ha generato una serie di commenti, sia positivi che negativi, da parte del pubblico, mettendo in luce le diverse opinioni che circondano la sua figura.

Il video che ha scatenato le polemiche

Nel video, Chiara Ferragni intona le parole della canzone, che parlano di un “bambinone“, e si diverte a sorseggiare una birra. Le parole della canzone, che esprimono un certo disappunto nei confronti di una persona immatura, hanno fatto scattare la curiosità degli utenti. Tuttavia, Ferragni ha voluto chiarire che il testo non era rivolto a nessuno in particolare, specificando: “Concetto generale, non dedicato a nessuno in particolare nella mia vita, non fatene articoli plis“. Questo tentativo di smorzare le polemiche, però, non ha placato le reazioni.

Le reazioni del pubblico e le critiche

Il video ha attirato l’attenzione di molti utenti, alcuni dei quali hanno sollevato dubbi sulla condotta dell’influencer. Un commento in particolare ha colpito Ferragni, in cui un utente le ha consigliato di tenere lontano il telefono quando è ubriaca. La risposta dell’imprenditrice è stata immediata e ironica: “Ma ubriaca con una birra?“, accompagnata da una faccina che ride. Questo scambio ha ulteriormente alimentato il dibattito, con molti che si sono schierati da una parte o dall’altra.

Chiarimenti e malintesi

Ferragni ha anche affrontato i commenti riguardanti la didascalia del video, rispondendo a chi insinuava che potesse riferirsi a ex fidanzati o a relazioni passate. Ha affermato: “Amo se no pensano siano frecciatine a ex o fidanzati immaginari“, ribadendo la sua intenzione di non voler lanciare messaggi velati. Questo chiarimento è stato importante per cercare di ridurre le speculazioni su possibili riferimenti a relazioni passate, in particolare all’ex marito Fedez, al quale si è accennato in relazione a recenti voci di flirt con la collega Clara.

La vita privata sotto i riflettori

Il costante scrutinio della vita privata di Chiara Ferragni è un tema ricorrente. Ogni sua mossa viene analizzata e commentata, creando un clima di attesa e curiosità attorno alla sua figura. Le recenti voci su Fedez e la sua presunta relazione con Clara hanno ulteriormente complicato la situazione, rendendo ogni suo gesto oggetto di discussione. Ferragni, con la sua presenza sui social, continua a essere un punto di riferimento e, al contempo, un soggetto di critiche e attenzioni, dimostrando come il mondo dei social media possa influenzare la percezione pubblica delle personalità famose.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!