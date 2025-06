Chiara Ferragni a Napoli: matrimonio, moda e risposte ai fan sul passato

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Chiara Ferragni, nota influencer e imprenditrice digitale, sta attirando l’attenzione dei social media durante il suo soggiorno a Napoli. La sua presenza nella città partenopea è legata alla celebrazione del matrimonio di amici, un evento che ha condiviso con i suoi follower attraverso post e storie. Con un abito verde che ha suscitato l’ammirazione di molti, Ferragni continua a essere al centro dell’attenzione, non solo per il suo stile, ma anche per le domande riguardanti la sua vita personale, in particolare la sua relazione con l’ex marito Fedez.

L’abito verde di Chiara Ferragni per il matrimonio

Chiara Ferragni ha scelto un elegante abito verde per il matrimonio a Napoli, un look che ha colpito i suoi follower. Il vestito, firmato Des Phemmes, presenta una silhouette a sirena e dettagli gioiello, perfetto per un evento di tale importanza. L’influencer ha abbinato l’abito a delle infradito basse e scintillanti, ideali per la stagione primaverile.

Le immagini condivise sui social mostrano non solo il suo outfit, ma anche scorci della cerimonia nuziale. Tra le foto, si possono notare la location del ricevimento, immersa nel verde e decorata con una cascata di luci, e gli interni della Chiesa dell’Ascensione a Chiaia. Chiara ha anche condiviso momenti con l’amico Angelo Tropea, che l’ha accompagnata a scoprire le meraviglie di Napoli.

Un assaggio di Napoli: gastronomia e cultura

Durante la sua visita, Chiara Ferragni ha approfittato per esplorare la gastronomia locale. Dopo aver visitato la Chiesa dell’Ascensione, si è concessa una pausa presso Concettina ai Tre Santi, dove ha assaggiato un piatto speciale creato dallo chef Ciro Oliva: il raviolo di pizza caprese. Questo piatto rappresenta una fusione tra tradizione e innovazione, tipica della cucina napoletana.

Inoltre, l’influencer ha girato per i celebri quartieri spagnoli a bordo di uno scooter, ammirando i murales che caratterizzano la zona. Non è mancata una sosta presso l’acquafrescaio Popo in Piazza Trieste e Trento, dove ha provato la famosa limonata a cosce aperte. Queste esperienze culinarie e culturali hanno contribuito a rendere il suo soggiorno a Napoli un momento di leggerezza e spensieratezza, come un primo assaggio d’estate.

La risposta di Chiara Ferragni alle domande sul suo ex

Nonostante Chiara Ferragni sembri aver voltato pagina dopo la separazione da Fedez, i fan continuano a sperare in un possibile riavvicinamento. Durante un video pubblicato su TikTok, in cui canta il nuovo singolo di Sabrina Carpenter, alcuni follower hanno colto l’occasione per chiedere se ci sia la possibilità di un ritorno di fiamma con il rapper.

Chiara ha risposto in modo diretto e chiaro, affermando “Never ever”, che tradotto significa “mai e poi mai”. Questa risposta ha messo a tacere le voci e le speranze di chi desiderava rivedere la coppia insieme. Nonostante il passato, l’influencer sembra concentrata sul presente e sulle nuove esperienze che la vita le offre, godendosi il momento e la bellezza di Napoli.

