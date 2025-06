Chiara Ferragni a Lisbona: look da regina e nuove opportunità nel mondo dello spettacolo

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Chiara Ferragni continua a sorprendere i suoi fan con la sua incessante attività professionale e il suo stile inconfondibile. Dopo aver trascorso momenti spensierati a Forte dei Marmi con amici, la celebre influencer è volata a Lisbona per partecipare a un’importante conferenza internazionale. Questo evento non solo ha rappresentato un’opportunità lavorativa, ma ha anche segnato la sua prima visita nella capitale portoghese. La conferenza, dedicata agli influencer di fama mondiale, ha visto la partecipazione di nomi illustri del settore, rendendo l’occasione ancora più speciale.

Chiara Ferragni e la conferenza ICON a Lisbona

Dal 4 al 6 giugno 2025, la MEO Arena di Lisbona ha ospitato ICON – Influencing the World, una conferenza che ha esplorato le nuove tecnologie e il loro impatto sull’economia globale. L’evento ha visto la partecipazione di figure di spicco nel campo dell’imprenditoria digitale, tra cui Chiara Ferragni, considerata la regina delle influencer. Questo incontro ha rappresentato un’importante piattaforma per discutere delle tendenze attuali e future nel mondo digitale, evidenziando il ruolo cruciale degli influencer nel plasmare le opinioni e le scelte dei consumatori.

Durante la sua permanenza a Lisbona, Chiara ha avuto l’opportunità di esplorare la città, assaporando la cucina locale e immergendosi nella cultura portoghese. La sua presenza all’evento è stata caratterizzata da un look che ha catturato l’attenzione di tutti, confermando la sua reputazione nel mondo della moda.

Il look di Chiara Ferragni: eleganza in black & white

Per l’occasione, Chiara Ferragni ha scelto un outfit che ha esemplificato una delle tendenze più forti del 2025: l’abbinamento black & white. Questo stile intramontabile, caratterizzato da un contrasto netto tra il bianco e il nero, è stato ampiamente celebrato da designer di fama come Chanel, Dior, Jil Sander e Max Mara. La scelta di Chiara di indossare un abito in crêpe firmato Roland Mouret ha messo in risalto la sua eleganza e il suo gusto raffinato.

L’abito presentava una silhouette a tubino, con una gonna midi che si divideva in due tonalità, bianco e nero. La cintura sottile in vita e il bustier asimmetrico hanno ulteriormente accentuato la sua figura, rendendola una delle protagoniste indiscusse della serata. Il prezzo del capo, circa 1.600 euro, riflette il suo status nel mondo della moda, mentre le slingback nere in vernice e gli orecchini dorati hanno completato il look con un tocco di classe.

Possibile partecipazione a “Ballando con le Stelle”

Nel frattempo, si intensificano le voci riguardanti la possibile partecipazione di Chiara Ferragni alla prossima edizione di “Ballando con le Stelle”. Nonostante le affermazioni di Roberto Alessi su Novella 2000, che ha espresso la sua certezza riguardo alla notizia, si attende ancora una conferma ufficiale.

Milly Carlucci, conduttrice del programma, ha già espresso interesse per Chiara in passato, suggerendo che potrebbe esserci un’opportunità per lei di avvicinarsi al mondo della danza. In un’intervista, Carlucci ha menzionato che Chiara potrebbe ricoprire il ruolo di “ballerino per una notte”, un’opzione che le permetterebbe di familiarizzare con il palco senza un impegno eccessivo. Questa possibilità ha suscitato grande curiosità tra i fan, che attendono con ansia ulteriori aggiornamenti sulla partecipazione dell’influencer al programma.

Con la sua presenza a Lisbona e le nuove opportunità che si profilano all’orizzonte, Chiara Ferragni continua a dimostrare di essere una figura di riferimento nel panorama della moda e dello spettacolo, capace di unire le sue passioni in un’unica carriera di successo.

