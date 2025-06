Chiara Ferragni a Forte dei Marmi: tendenze moda estate 2025 e il revival western

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Chiara Ferragni, icona della moda e delle influencer, ha trascorso il ponte del 2 giugno a Forte dei Marmi, un luogo che ha sempre rappresentato un rifugio per lei. Durante questa breve vacanza, ha messo in mostra le tendenze moda più significative dell’estate 2025, con un focus particolare sul revival western. La sua presenza in Versilia, accompagnata da amici stretti, ha offerto l’opportunità di esplorare nuovi look estivi, consolidando la sua posizione di trendsetter nel panorama della moda.

Chiara Ferragni e la sua estate a Forte dei Marmi

L’estate 2025 di Chiara Ferragni è iniziata all’insegna della serenità e della compagnia. La nota influencer ha scelto Forte dei Marmi, una delle sue mete preferite, per godere di qualche giorno di relax. Nonostante la recente conclusione della sua relazione con Giovanni Tronchetti Provera, Chiara non è sola: è stata avvistata con amici intimi, tra cui Veronica Ferraro e il marito Davide Simonetta, che stanno per diventare genitori. Questo incontro ha rappresentato un’occasione perfetta per sfoggiare i primi look estivi, contribuendo a delineare le tendenze moda della stagione.

Durante la sua permanenza, Chiara ha indossato una serie di bikini trendy, tra cui un modello a stampa vichy e un due pezzi nero dal design minimalista. Tuttavia, è stato il suo abbigliamento da spiaggia a catturare maggiormente l’attenzione. In particolare, un abito chemisier nero con una cintura marrone borchiata ha messo in evidenza il suo stile, dimostrando come sia possibile coprire il costume con eleganza. Questo look ha anche sottolineato il ritorno della moda western, che sta guadagnando sempre più popolarità.

Il revival western: tendenze moda estate 2025

L’estetica western sta vivendo un vero e proprio revival nel mondo della moda, e Chiara Ferragni ne è una delle principali ambasciatrici. Negli ultimi mesi, le passerelle di moda di città come Parigi, Londra, Milano e New York hanno visto un ritorno di frange, suede, camicie a scacchi e stivali texani, elementi che caratterizzano il cosiddetto cowboy-core. Le collezioni presentate hanno catturato l’attenzione di molte celebrità, tra cui Beyoncé e Bella Hadid, che hanno abbracciato questo stile audace.

Chiara, con il suo outfit country, ha confermato ulteriormente questa tendenza. Il suo recente post su Instagram, che celebra la vacanza a Forte dei Marmi, mostra un abito camicia scuro con colletto alla coreana, un capo che promette di diventare un must-have per le fashioniste. Questo look non solo riflette la sua personalità, ma offre anche spunti interessanti su come reinterpretare il guardaroba estivo con un tocco di stile western.

Progetti futuri di Chiara Ferragni

Dopo la sua breve vacanza in Versilia, Chiara Ferragni è tornata a Milano, ma non si è fermata a lungo. La sua prossima destinazione è Lisbona, dove si prevede che trascorra un periodo ricco di impegni e soddisfazioni. Uno dei momenti salienti della sua carriera potrebbe arrivare a settembre, quando, secondo quanto rivelato da Roberto Alessi durante La Vita in Diretta, Chiara potrebbe entrare nel cast della nuova edizione di Ballando con le Stelle. Se le voci si rivelassero veritiere, potrebbe ballare al fianco di Pasquale La Rocca, un ballerino molto apprezzato.

Le anticipazioni su questo nuovo progetto hanno già suscitato grande interesse tra i fan e gli appassionati di moda e spettacolo. Sarà interessante vedere come Chiara affronterà questa nuova sfida e quali sorprese riserverà ai suoi follower. La sua carriera continua a evolversi, mantenendo sempre alta l’attenzione su di lei e sul suo stile unico.

