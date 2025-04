Chiara Cainelli spiega la sua assenza dai social e risponde alle critiche sulla relazione con Alfonso D’Apice

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Chiara Cainelli, ex concorrente del Grande Fratello, ha recentemente chiarito le ragioni della sua assenza dai social media, rispondendo anche alle critiche ricevute. La gieffina ha utilizzato il suo profilo Instagram per comunicare direttamente ai follower, affrontando i rumor sulla sua vita privata e sulla relazione con Alfonso D’Apice. Questo articolo esplora le sue dichiarazioni e il contesto attuale della coppia.

L’assenza dai social e la risposta agli haters

Negli ultimi tempi, Chiara Cainelli ha ridotto la sua presenza sui social, suscitando preoccupazioni tra i suoi follower. In una serie di storie su Instagram, ha deciso di affrontare la questione con un tono ironico, chiarendo che non è “segregata in casa”. Ha spiegato che, dopo la sua esperienza nel reality, ha scelto di prendersi del tempo per sé stessa, lontana dall’attenzione pubblica.

Chiara ha affermato: “Ragazzi volevo anche dirvi che no, non sono segregata in casa. Vi dico la verità: è una cosa mia, ma dopo il reality show volevo rimanere in solitudine. Le persone vogliono sentirsi dire e vedere determinate cose, ma io preferisco astenermi”. Con queste parole, ha voluto lanciare una frecciatina a coloro che insinuano che la sua relazione con Alfonso non stia andando bene. La scelta di prendersi una pausa dai social è stata interpretata come un modo per riflettere e ricaricarsi, piuttosto che un segno di crisi.

La posizione di Alfonso D’Apice e la gestione dei rumor

Alfonso D’Apice, compagno di Chiara, ha anche lui voluto esprimere la sua opinione riguardo ai pettegolezzi sulla loro relazione. Ha sottolineato che entrambi preferiscono non rispondere ai rumor, lasciando che la gente parli. Tuttavia, ha avvertito che è arrivato il momento di mettere un freno a certe speculazioni: “Vi abbiamo lasciato fare e dire, ma ora è giusto metterci un freno”. Questa dichiarazione evidenzia la volontà della coppia di mantenere la propria privacy e di non alimentare ulteriormente le voci infondate.

L’incontro con Lorenzo Spolverato e le reazioni

Recentemente, Chiara e Alfonso hanno partecipato a una cena al Castello delle Cerimonie, dove hanno incontrato anche Lorenzo Spolverato, un altro ex concorrente del Grande Fratello. Questo incontro ha suscitato reazioni contrastanti, in particolare da parte di Shaila Gatta, che ha deciso di eliminare Chiara e Alfonso dai suoi social.

Chiara ha spiegato che non si aspettavano di incontrare Lorenzo e ha ribadito che non è giusto sentirsi obbligati a giustificare ogni interazione. “Nella vita fuori dalla Casa i problemi sono altri, e non mi sento in dovere di giustificarmi per ogni voce che gira”, ha dichiarato. Alfonso ha concordato, affermando che non esistono regole rigide riguardo alle amicizie tra ex concorrenti: “Per noi non esiste la regola ‘sei amico di uno, non puoi parlare con un altro’. Qui non c’è niente di tutto ciò”.

Momenti di leggerezza e la vita dopo il Grande Fratello

Durante la cena, Chiara e Alfonso hanno condiviso momenti di leggerezza, ridendo e scherzando sulla vita all’interno della Casa. Chiara ha sottolineato che, sebbene ci siano stati momenti di nostalgia, non c’era alcuna intenzione di riaprire vecchie ferite. “Se ne può parlare e ridere, ma poi ognuno torna alla sua vita”, ha affermato, evidenziando la loro volontà di andare avanti e costruire un futuro insieme.

L’interazione tra Chiara, Alfonso e gli altri ex concorrenti dimostra che, nonostante le tensioni e le critiche, ci sono spazi per la convivialità e la comprensione reciproca. La coppia sembra determinata a vivere la propria relazione lontano dalle speculazioni, concentrandosi su ciò che conta davvero: la loro felicità e il loro legame.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!