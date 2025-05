Chiara Bacci racconta la sua esperienza ad Amici: dall’eliminazione a nuove opportunità

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Chiara Bacci, ballerina di danza classica, ha condiviso la sua esperienza nel programma Amici durante un’intervista nel salottino di Silvia Toffanin a Verissimo. Eliminata nella puntata della scorsa settimana, la giovane artista ha vissuto un’uscita dolceamara. Infatti, dopo la sua eliminazione, Maria De Filippi le ha offerto l’opportunità di entrare a far parte del corpo di ballo dei professionisti di Amici. Inoltre, Chiara ha ricevuto proposte di lavoro all’estero, un riconoscimento inaspettato che la riempie di gratitudine. La ballerina ha dichiarato: «Non me l’aspettavo, è stato bellissimo. Sto pensando a cosa fare, la scelta migliore per me, sono tanto grata. La mia paura più grande era quella di non trovare lavoro».

Le insicurezze di Chiara Bacci

Il percorso di Chiara all’interno di Amici non è stato privo di difficoltà. Le sue insicurezze l’hanno accompagnata lungo tutto il cammino, facendole vivere momenti di grande tensione. La ballerina ha rivelato: «Vorrei piacere di più quando ballo. Venire dal mondo classico mi porta a volermi perfezionare sempre di più, è un continuo essere insoddisfatta e non vedermi bene». Durante la sua permanenza nella scuola, Chiara ha affrontato anche un infortunio che l’ha costretta a fermarsi per un mese. Questo periodo di inattività è stato particolarmente difficile per lei, tanto da farle sembrare che il tempo trascorso nella casetta fosse lungo come tre anni. Nonostante le difficoltà, Chiara ha trovato la forza di riprendersi: «Piano piano, però, è andata sempre meglio».

L’amore per Trigno

Oltre alla danza, Chiara ha trovato anche l’amore all’interno della scuola di Amici. Il suo cuore batte per Trigno, un cantante con occhi color ghiaccio. Chiara ha confessato: «Mi manca un pochino, è passato poco tempo e speriamo di rivederci alla fine di tutto». Riferendosi al suo rapporto con Trigno, la ballerina ha condiviso quanto lui le abbia dato amore e supporto. «Quando dico che mi ha sempre fatto sentire giusta è perché è vero. Con i miei alti e bassi, ho portato il mio mood negativo anche in lui. Ma lui mi ha sempre elevato, quando mi sentivo pesante e noiosa, quando ero insicura, lui mi ha sempre vista con degli occhi con cui io non riesco proprio a vedermi». Questo legame ha rappresentato per Chiara un importante sostegno durante il suo percorso.

Le prospettive future di Chiara

Guardando al futuro, Chiara Bacci ha le idee chiare. La ballerina ha espresso il desiderio di scoprire la vita al di fuori della scuola di Amici, affermando che l’esperienza vissuta non rappresenta la realtà. «Dobbiamo scoprirla perché la situazione in cui abbiamo vissuto non è la realtà, ci sono tante cose da scoprire, però ho buone aspettative». Con la sua determinazione e il supporto ricevuto, Chiara è pronta ad affrontare le nuove sfide che la attendono, sia nel mondo della danza che nella sua vita personale.

Ultimo aggiornamento: sabato 10 maggio 2025, 18:00

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!