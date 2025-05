Chiara Bacci parla del suo futuro dopo l’eliminazione da Amici 24 e della storia d’amore con TrigNO

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Chiara Bacci, ex allieva del talent show Amici 24, ha recentemente condiviso le sue emozioni e riflessioni dopo essere stata eliminata a un passo dalla semifinale. Durante un’intervista nel programma Verissimo, la ballerina ha discusso non solo della sua esperienza nel programma di Maria De Filippi, ma anche della sua relazione con TrigNO, il cantante che ha conquistato un posto tra i finalisti. Le sue parole offrono uno spaccato interessante sul mondo della danza e della musica, nonché sulle sfide che i giovani talenti devono affrontare.

L’eliminazione e le nuove opportunità

Chiara Bacci ha lasciato Amici 24 durante la settima puntata del Serale, dopo un intenso ballottaggio finale contro TrigNO, il suo compagno di avventura e di vita. Nonostante la delusione per l’eliminazione, la ballerina ha ricevuto diverse proposte lavorative significative. Tra queste, spiccano una borsa di studio alla Complexion di New York, un’opportunità nella produzione di Requiem, un contratto come ballerina solista a Pechino per La Vedova Allegra e un posto nel corpo di ballo dei professionisti di Amici a partire da settembre.

In un’intervista a Verissimo, Chiara ha descritto il suo stato d’animo dopo l’eliminazione. Ha confessato di essersi sentita inizialmente disorientata, ma ha anche sottolineato come, giorno dopo giorno, la situazione stia migliorando. “La proposta di Maria non me l’aspettavo, è stato bellissimo. Ci sto pensando, devo capire quale può essere la scelta migliore per me, ma sono molto grata. La mia paura più grande era quella di non trovare lavoro una volta uscita dalla scuola”, ha dichiarato. Queste parole evidenziano le incertezze e le speranze di una giovane artista in cerca di affermazione nel mondo dello spettacolo.

La storia d’amore con TrigNO

Durante l’intervista, Chiara ha anche parlato della sua relazione con TrigNO, il cui vero nome è Pietro Bagnagrande. La ballerina ha rivelato che la loro storia d’amore è sbocciata all’interno della scuola di Amici, dove hanno trascorso sette mesi insieme, condividendo momenti intensi e sfide. “Dopo sette mesi vissuti insieme ogni giorno, si sente la mancanza. Lui mi ha sempre accettata e supportata anche nei miei momenti peggiori. Pietro mi ha vista con occhi che io non riesco a usare per me stessa”, ha affermato Chiara, esprimendo gratitudine per il sostegno ricevuto dal suo compagno.

Chiara ha anche accennato alle sfide che la coppia dovrà affrontare ora che sono fuori dalla scuola. “Dobbiamo scoprire la nostra vita insieme, perché la situazione in cui abbiamo vissuto non è la realtà. Ci sono tante cose da scoprire, però ho buone aspettative”, ha concluso. Queste parole rivelano un desiderio di crescita e di esplorazione, non solo come artisti, ma anche come coppia.

Il percorso di TrigNO verso la finale

Nonostante l’uscita di Chiara, TrigNO continua il suo percorso all’interno di Amici 24, avendo conquistato un posto tra i finalisti del talent show. La giuria, composta da Amadeus, Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario, ha scelto di premiare lui e Antonia Nocca, interrompendo il percorso di Nicolò Filippucci. Questo sviluppo ha reso la competizione ancora più interessante, con TrigNO che si unisce a talenti come Antonia Nocca, Alessia Pecchia, Daniele Doria e Francesco Fasano nella corsa per la vittoria finale.

L’attenzione ora è rivolta all’ultima puntata del Serale, prevista per domenica 18 maggio 2025, in prima serata su Canale 5. Gli appassionati del programma attendono con trepidazione di scoprire chi avrà successo in questa edizione di Amici, mentre Chiara Bacci continua a costruire il suo futuro artistico e personale.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!