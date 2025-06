Chiamamifaro riflette sulla sua esperienza ad Amici e commenta la vittoria di TrigNO

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Chiamamifaro, all’anagrafe Angelica Gori, è stata una delle protagoniste più apprezzate della 24esima edizione di Amici, il talent show di Maria De Filippi. In un’intervista rilasciata a Superguidatv, la giovane artista ha condiviso le sue impressioni riguardo al percorso vissuto all’interno del programma, le relazioni instaurate con i suoi insegnanti e le sue aspettative sul vincitore della categoria canto, TrigNO.

Un bilancio dell’esperienza ad Amici

La 24esima edizione di Amici si è conclusa il 18 maggio 2025, con la vittoria del ballerino Daniele Doria. Chiamamifaro, che ha lasciato un segno indelebile nel cuore del pubblico, ha descritto la sua esperienza come intensa e ricca di emozioni. “Amici è un’esperienza intensa”, ha dichiarato, sottolineando come il percorso sia stato costellato di momenti di difficoltà e nostalgia per le persone care. Nonostante le sfide, Angelica ha trovato un’importante crescita personale e artistica, affermando di sentirsi ora più consapevole e sicura di sé.

Ha anche menzionato che, sebbene ci siano state canzoni che avrebbe voluto interpretare, non ha veri e propri rimpianti. La sua avventura nel talent show è stata caratterizzata da un mix di emozioni, dalle gioie alle sfide quotidiane, che hanno contribuito a formare la sua identità artistica.

Il rapporto con Rudy Zerbi e Maria De Filippi

Un aspetto fondamentale del percorso di Chiamamifaro è stato il supporto ricevuto dai suoi insegnanti, in particolare da Rudy Zerbi e Maria De Filippi. Angelica ha descritto Rudy come un professore attento e diretto, capace di fornire critiche costruttive che l’hanno aiutata a migliorare. “Non è una di quelle persone che ti riempie di complimenti”, ha spiegato, evidenziando come le sue osservazioni siano state sempre mirate a farla progredire.

Maria De Filippi, dal canto suo, ha sempre apprezzato l’educazione di Chiamamifaro, ma l’ha anche incoraggiata a esprimere la sua voce senza timori. “Quando cantavo non avrei dovuto chiedere il permesso a nessuno”, è stato il messaggio che Angelica ha portato con sé, un insegnamento che ha influenzato il suo approccio alla musica.

Chiamamifaro e la vittoria di TrigNO

Dopo aver condiviso il suo affetto e la sua gratitudine per Rudy e Maria, Chiamamifaro ha espresso il suo pensiero sulla vittoria di TrigNO, nome d’arte di Pietro Bagnadentro. Con sincerità, ha ammesso di non aver previsto il suo trionfo, ma ha sottolineato la sua felicità per il collega. “Non mi aspettavo che avrebbe vinto però sono molto contenta”, ha affermato, riconoscendo il talento e la crescita artistica di TrigNO, che ha conquistato il pubblico e ha raggiunto la finale contro Daniele Doria.

La vittoria di TrigNO è stata una sorpresa per molti, ma il suo percorso all’interno del programma ha dimostrato un’evoluzione significativa, culminata anche con il Premio delle Radio. Questo riconoscimento ha rappresentato un’importante tappa per il giovane artista, che ha saputo farsi notare per la sua determinazione e il suo talento.

Nuovi progetti musicali e sogni futuri

Dopo la sua esperienza ad Amici, Chiamamifaro ha già avviato nuovi progetti musicali. Il 6 giugno 2025 ha pubblicato l’EP intitolato “Lost & Found”, un lavoro che segna un’importante evoluzione nella sua carriera. In questo progetto, Angelica esplora temi personali, raccontando storie di viaggi, esperienze, amori e amicizie.

Tra i brani dell’EP, spicca “Casa mia”, un pezzo intimo che rappresenta un legame profondo con le sue radici e i suoi affetti. “L’ho scritto durante l’esperienza ad Amici quando sentivo la nostalgia degli affetti”, ha rivelato, evidenziando come la sua musica sia un riflesso della sua vita e delle sue emozioni. Con questo nuovo lavoro, Chiamamifaro si prepara a intraprendere un percorso artistico ricco di significato e autenticità.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!