Sapete chi sono i figli di Robert De Niro? L’attore è diventato papà per la settima volta!

Sono diventati sette i figli di Robert De Niro. A sorpresa, infatti, il divo americano ha annunciato di essere diventato papà per la settima volta a 79 anni. I primi sei figli sono nati da tre donne diverse. Scopriamo qualcosa di più su di loro.

Chi sono i figli di Robert De Niro

Robert De Niro dalla prima moglie Diahnne Abbott ha avuto Drena, 51 anni (adottata dall’attore perché nata da una precedente relazione della donna) e Raphael, 46. Dalla relazione con la modella e attrice Toukie Smith sono nati i gemelli Julian e Aaron di 27 anni. Elliot, 24 anni, e Helen Grace, 11, sono il frutto del matrimonio con Grace Hightower.

Nel 2020 l’attore premio Oscar aveva dichiarato di essere preoccupato per i suoi figli:

“I miei sei figli sono tutti per metà neri. Non ho potuto dare per scontate tante cose. Ho dovuto insegnare ad alzare le mani quando li ferma un poliziotto, oppure tenerle ferme sul volante, mai abbassarle sotto né fare movimenti improvvisi… Insomma, c’è da aver paura. Per quanto riguarda il razzismo, credo che le cose debbano cambiare”

A sorpresa la notizia del settimo figlio

Ora, nel corso di un’intervista a Entertainment Tonight Canada, è giunta a sorpresa la notizia di un nuovo figlio. Raccontando del suo nuovo film About My Father, commedia in cui l’attore interpreta un padre ficcanaso, De Niro (classe ’43) ha rivelato en passant di essere diventato padre per la settima volta.

L’attore non ha voluto spiegare di più ma la notizia è stata confermata dai suoi addetti stampa. Non si sa se il bimbo sia un maschio o una femmina né chi sia la madre. I giornali americani ipotizzano che la mamma potrebbe essere Tiffany Chen, esperta di arti marziali. Con lei, infatti, la star è stata spesso fotografata dopo la fine della sua lunga relazione con l’ex moglie Grace Hightower.