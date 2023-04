Sapete chi è stata la compagna di Marco Giallini in grado di alleviare un grande dolore?

Stella Scarafoni è stata la compagna di Marco Giallini, l’attore romano di nuovo sugli schermi tv nella quinta stagione della fiction Rocco Schiavone. È una persona molto riservata e ama stare dietro le quinte ma è stata di grande supporto all’attore dopo la scomparsa della moglie. Scopriamo qualcosa in più su di lei.

Chi è stata la compagna di Marco Giallini

Stella Scarafoni, nata a Recanati l’11 agosto 1985, ha 37 anni. Si è laureata in Lingue e Letterature Straniere all’Università di Macerata, con una tesi sul cinema americano degli anni ’80 e al suo rapporto con il tema dell’inclusione. Una volta laureata, ha conseguito un master in didattica dell’italiano per stranieri e ha iniziato ad insegnare in alcune associazioni di Roma impegnate nell’accoglienza dei migranti.

Di ritorno dal #baff2014. Grazie a tutti per la meravigliosa accoglienza pic.twitter.com/fgUYRB8dNJ — Stella Scarafoni (@StellaScarafoni) April 7, 2014

Molto attiva nel sociale, Stella ha lavorato anche nel mondo del cinema e dello spettacolo. Per un periodo, infatti, è stata addetta stampa ed organizzatrice di eventi per diverse agenzie di comunicazione. Oggi però, dopo aver raggiunto il terzo livello nell’apprendimento della lingua dei segni, lavora come assistente alla comunicazione per persone con disabilità sensoriali.

Una nuova felicità dopo la perdita della moglie

Marco Giallini, come è noto ai più, ha perso la moglie Loredana nel 2011 e poi sembra che abbia ritrovato la serenità insieme a Stella. Sembra che l’incontro tra i due risalga a diversi anni fa ma raramente si sono fatti fotografare insieme.

L’attore romano ha due figli, nati dal matrimonio con Loredana: Rocco e Diego. Sembra che i due abbiano avuto un bel rapporto con la compagna del padre. In una intervista Giallini ha avuto parole dolcissime per Stella, nonostante non abbia mai del tutto metabolizzato il grande dolore per la perdita prematura della moglie.